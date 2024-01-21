Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:30 WIB
Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job
Indra Bekti mulai berbisnis untuk jaga-jaga jika sepi job (Foto: Instagram @indrabekti)
A
A
A

JAKARTA - Indra Bekti sudah mulai disibukan dengan sederet jadwal syuting yang padat setelah pulih dari insiden pecah pembuluh darah. Suami dari Aldilla Jelita ini bersyukur masih menerima banyak tawaran syuting sehingga dirinya kembali eksis di depan layar kaca.

"Iya luar biasa ya, nyangka nggak nyangka teman-teman dari media, televisi, memang kita lahirnya karier di dunia hiburan aku ada di bidang ini," kata Indra Bekti saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kendati demikian, Indra Bekti mengaku sudah mempersiapkan diri jika suatu saat dirinya mendadak sepi job di dunia hiburan Tanah Air. Hal itulah yang membuatnya memilih untuk mulai berbisnis, demi kehidupannya di masa depan.

Indra Bekti

Indra Bekti mulai berbisnis untuk jaga-jaga jika sepi job (Foto: Instagram @indrabekti)

"Tadinya ada kerjaan lain yang mungkin aja takutnya nggak ada kerjaan dari TV kita udah mempersiapkan ada bisnis bisnis ya akhirnya itu kita fokus juga di situ," ucap pria yang akrab disapa Bekti tersebut.

"Iya (sudah sempat pasrah) kita berpikir gimana bisa membuat sesuatu yang nggak bergantung dengan entertainment," sambungnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108683/ibu_indra_bekti_meninggal_dunia-c0n6_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/33/3079603/indra_bekti_dan_dilla_jelita-HOCe_large.jpg
Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005059/jadi-mc-di-lamaran-indra-bekti-doakan-rencana-pernikahan-chand-kelvin-dan-dea-sahirah-dfCm3FTGvd.jpg
Jadi MC di Lamaran, Indra Bekti Doakan Rencana Pernikahan Chand Kelvin dan Dea Sahirah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2987012/indra-bekti-dan-aldila-jelita-tolak-tambah-anak-usai-rujuk-000dCysIU1.jpg
Indra Bekti dan Aldila Jelita Tolak Tambah Anak Usai Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954141/kondisi-membaik-indra-bekti-tetap-rutin-minum-obat-darah-tinggi-I4vNOol9GU.jpg
Kondisi Membaik, Indra Bekti Tetap Rutin Minum Obat Darah Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953803/rujuk-dengan-aldila-jelita-indra-bekti-merasa-hidup-kembali-mhtLsMuYf9.jpg
Rujuk dengan Aldila Jelita, Indra Bekti Merasa Hidup Kembali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement