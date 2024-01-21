Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job

JAKARTA - Indra Bekti sudah mulai disibukan dengan sederet jadwal syuting yang padat setelah pulih dari insiden pecah pembuluh darah. Suami dari Aldilla Jelita ini bersyukur masih menerima banyak tawaran syuting sehingga dirinya kembali eksis di depan layar kaca.

"Iya luar biasa ya, nyangka nggak nyangka teman-teman dari media, televisi, memang kita lahirnya karier di dunia hiburan aku ada di bidang ini," kata Indra Bekti saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kendati demikian, Indra Bekti mengaku sudah mempersiapkan diri jika suatu saat dirinya mendadak sepi job di dunia hiburan Tanah Air. Hal itulah yang membuatnya memilih untuk mulai berbisnis, demi kehidupannya di masa depan.

Indra Bekti mulai berbisnis untuk jaga-jaga jika sepi job (Foto: Instagram @indrabekti)

"Tadinya ada kerjaan lain yang mungkin aja takutnya nggak ada kerjaan dari TV kita udah mempersiapkan ada bisnis bisnis ya akhirnya itu kita fokus juga di situ," ucap pria yang akrab disapa Bekti tersebut.

"Iya (sudah sempat pasrah) kita berpikir gimana bisa membuat sesuatu yang nggak bergantung dengan entertainment," sambungnya.

