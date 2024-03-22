Sujar Band Rilis Single Religi Mudahkanlah di Momen Ramadan

JAKARTA - Sumber Jaya Abadi Rezeki alias Sujar Band meramaikan bulan suci Ramadan dengan merilis single religi berjudul Mudahkanlah. Kepada Okezone, band ini mengungkapkan proses penggarapan lagu tersebut.

Cahyo, gitaris Sujar Band mengatakan, Mudahkanlah merupakan lagu religi yang bercerita tentang keikhlasan seseorang dalam menghadapi ujian hidup. Momen di mana kesukaran justru menjadi momennya bersandar kepada Tuhan.

BACA JUGA: 5 Band Indonesia yang Masih Bertahan dengan 3 Personel

“Jadi produser meminta kami bikin lagu religi. Karena bikin lagu religi tidak mudah, jadi kami harus mencari inspirasi terlebih dahulu,” ujar sang gitaris saat bertandang ke kantor Okezone di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, pada 22 Maret 2024.

Cahyo kemudian mendapat ide saat sedang berlibur bersama keluarga. Saat menyetir, kendaraannya disalip mobil lain yang mana kaca belakangnya ada tulisan ‘Al-Insyirah Ayat 6’. Mungkin, ini jalan dari Allah untuk saya,” katanya.

Penasaran dengan surat tersebut, Cahyo pun mencari tahu detail isinya. Ternyata Al-Insyirah Ayat 6 berbunyi: Sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat Alquran itu pada akhirnya menjadi inspirasi sang gitaris menciptakan Mudahkanlah.

“Di bulan suci ini, kami berharap bisa berkarya dan menyampaikan hal baik. Tapi bukan berarti bulan lain kami tidak menyampaikan hal baik loh ya,” ujar gitar Sujar Band tersebut.*

(SIS)