Mengulik Arti Nama Kyarra Arunika Hasibuan, Anak Jessica Mila dan Yakup Hasibuan

Mengulik arti nama Kyarra Arunika Hasibuan, anak Jessica Mila dan Yakup Hasibuan (Foto: IG Jessica Mila)

JAKARTA - Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tengah berbahagia. Diketahui, Jessica Mila telah melahirkan bayi perempuan pada Kamis 21 Maret 2024.

Lewat akun Instagram miliknya, Jessica Mila dan Yakup Hasibuan mengabadikan momen bahagia tersebut.

"Jatuh cinta (lagi) welcoming our lil MVP to big league! Only his His grace," tulis Jessica Mila dalam akun instagram miliknya dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Bayi mungil tersebut bernama Kyarra Arunika Hasibuan. Ia lahir dengan dengan berat badan 3,1 KG dan 51 CM.

Melansir berbagai sumber, Kyarra menurut bahasa Irlandia dapat dimaknai sebagai penerang di dalam kegelapan.

Sementara itu, kata Arunika berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti cahaya matahari saat pagi dimulai.