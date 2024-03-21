Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anggun Cetak Sejarah Tampil di The Voice Kanada dan Italia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |01:01 WIB
Anggun tampil di The Voice Kanada dan Italia (Foto: ist)
JAKARTA Anggun terus mengukir sejarah musik Indonesia dengan menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di panggung internasional The Voice. Hanya beberapa hari setelahnya, Anggun menjadi tamu istimewa dalam acara TV The Voice Kanada dan The Voice Italia.

"Saya merasa terhormat dapat bernyanyi sebagai tamu spesial di The Voice di Prancis beberapa waktu lalu. Jadi, saya sangat senang diundang untuk tampil di The Voice Italia dan The Voice Kanada," ungkap Anggun.

"Penampilan ini direkam beberapa hari yang lalu, dan saya sangat beruntung karena mereka disiarkan hampir bersamaan, sehingga beberapa orang bertanya-tanya apakah saya memiliki bakat telekinesis," tambah Anggun sambil tersenyum membaca komentar para netizen.

Di Indonesia, semua orang merasa bangga melihat Anggun mewakili warna Indonesia di seluruh dunia dalam acara televisi bergengsi di dunia Barat dengan jutaan pemirsa. Namun, Anggun tidak merasa bangga dengan hal tersebut.

"Anda sudah mengenal saya, saya tidak mencari popularitas. Saya senang melakukan apa yang saya lakukan dan memberikan sedikit budaya saya kepada jutaan orang di empat penjuru dunia. Kebanggaan terbesar saya bukanlah menjadi superstar di lokasi syuting The Voice Canada, tapi acara ini membicarakan tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, dan membuat orang ingin datang ke negara yang indah ini," ungkap Anggun dengan penuh emosi.

