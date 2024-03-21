Cerita Jaz Hayat Rekaman di Studio Terbesar di Indonesia

Jaz Hayat rekaman di studio terbesar di Indonesia (Foto: ist)

JAKARTA - Jaz Hayat tengah mempersiapkan karya terbaru. Proses penggarapan dilakukan serius. terbukti, Jaz melakukan rekaman di Sony Music Global Studio, studio terbesar di Indonesia.

"Hari ini rekaman single terbaru, ini ada featuring sama mawar Eva. Jadi first time juga digarap di new studio, seru lah," ungkap Jaz di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan

Sony Music Global Studio merupakan studio rekaman yang dilengkapi dolby atmos 9.4.1. Menurut Jaz, rekaman di studio tersebut menambah kualitas lagu yang direkam.

"Gue nggak nyangka sih, ini pertama kali. Senang lah karena selama 10 tahun di Sony, akhirnya ada studio. Ini kualitasnya bener-bener high end. Aku belum pernah merasakan punya karya yang dolby atmos," Jaz menambahkan.

Suasana yang mendukung, membuat Jaz makin mantap mengeksplorasi kualitas musikalitasnya.