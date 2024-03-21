Pepep ST12 Ciptakan Lagu Lebaran untuk All Artist Dua Suara Media

Pepep ST12 menciptakan lagu 'Lebaran' untuk All Artist Dua Suara Media (Foto: Ist)

JAKARTA - All Artist yang bernaung di bawah label rekaman Dua Suara Media, mempersembahkan karya mereka dalam single berjudul ‘Lebaran’. Menariknya, lagu ini diciptakan langsung oleh Pepep ST12.

Single ‘Lebaran’ ini sendiri sengaja dirilis jelang momen lebaran Idul Fitri yang akan dirayakan dalam beberapa minggu lagi.

“Melalui lagu Lebaran ini, kami Dua Suara Media berharap khalayak bisa mengenal karya kami dan artis-artis kami,” ujar Director Dua Suara Media William Tan di D Breeze, BSD City, Tangerang, Rabu, 20 Maret 2024.

“Lagu Lebaran dibuat sekaligus untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan,” sambungnya.

Pepep ST12 menciptakan lagu 'Lebaran' untuk All Artist Dua Suara Media (Foto: Ist)





Pepep selaku pencipta lagu pun mengaku senang lantaran karyanya bisa dibawakan oleh artis-artis dari label Dua Suara Media. Terlebih, para artis dalam naungan label tersebut mampu membawakan lagu ciptaanya dengan baik dan memiliki daya tarik bagi pecinta musik nasional.

“Senang banget, karena memang musiknya karakternya dibuat seperti kekuatan vokal para penyanyinya. Lagunya jadi terasa lebih enak didengar,” ungkap Pepep.

“Bagus banget mereka nyanyiinnya. Terus terang saya suka dengan hasil akhir lagu ini dibawakan oleh perpaduan suara mereka,” sambungnya.