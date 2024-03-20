Will Smith Khatam Alquran 30 Juz Selama Ramadhan

LOS ANGELES – Bintang film hollywood, Will Smith mengaku baru-baru ini bahwa dirinya telah khatam membaca 30 juz Alquran pada Ramadhan tahun lalu. Bahkan, ia juga menyebutkan kalau dirinya sangat menyukai isi dari kitab suci Alquran .

“Saya menyukai kesederhanaan, dan Alquran itu sangat jelas, sehingga sulit untuk menghindari kesalahpahaman,” kata Smith kepada jurnalis Mesir, dikutip dalam laman Daily Sabah, Rabu (20/3/2024).

Smith mengatakan kalau isi dari Alquran ternyata begitu indah dan jernih untuk dibaca, sehingga ia begitu semangat untuk mengkhatamkannya pada saat itu.

Lebih lanjut, Smith pun menambahkan kalau dirinya sangat terkejut ketika tahu bahwa dalam kitab suci Alquran ternyata memiliki persamaan dengan kitab suci lainnya seperti Yudaisme dan Kristen.

Maka dari itu, Smith yang semula tidak memahami sepenuhnya dengan kisah Abraham yang berpisah dengan Ishak dan Ismail ternyata terkejut kisah itu bisa saling berkesinambungan satu sama lain.

“Saya terkejut betapa ini seperti sebuah cerita, dari Taurat melalui Alkitab dan ke dalam Alquran. Saya tidak pernah sepenuhnya memahami Abraham sebagai ayah dan kemudian berpisah dengan Ishak dan Ismail tapi ini sungguh indah bisa menyelesaikan pemahaman itu,” ucapnya.