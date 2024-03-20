Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Meninggal, Donny Kesuma Berencana Bawa Keluarga Mudik Lebaran

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:20 WIB
Sebelum Meninggal, Donny Kesuma Berencana Bawa Keluarga Mudik Lebaran
Donny Kesuma berencana membawa keluarga mudik Lebaran sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@donnykesumaofficial)
JAKARTA - Sebelum meninggal dunia, Donny Kesuma ternyata berencana untuk mudik ke kampung halaman jelang Lebaran nanti. Hal tersebut diungkapkan oleh anak kedua mendiang, Ghassaan Kesuma. 

Namun takdir berkata lain. Donny dinyatakan meninggal dunia di usia 55 tahun di Rumah Sakit Primaya, Bekasi, Jawa Barat, pada 19 Maret 2024, pukul 19.19 WIB. 

“Pulang kampung memang tradisi di keluarga kami. Tapi sayangnya, tahun ini Allah berkehendak lain,” ujar Ghassaan saat ditemui awak media di kawasan Galaxy Bekasi, Jawa Barat, pada 19 Maret 2024 malam. 

Ghassaan mengenang sang ayah sebagai sosok pria pekerja keras dan selalu mengutamakan keluarga, terutama anak-anaknya. Alasan inilah yang membuat dia merasa sangat kehilangan. 

Donny Kesuma meninggal dunia.

“Papa itu orangnya tidak kenal lelah. Selalu menomorsatukan kakak, aku, dan adik,” katanya menambahkan. 

