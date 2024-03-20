Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iis Dahlia Kenang Sosok Donny Kesuma: Teman yang Selalu Ada

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |13:29 WIB
Iis Dahlia Kenang Sosok Donny Kesuma: Teman yang Selalu Ada
Iis Dahlia kenang Donny Kesuma (Foto: IG Iis Dahlia)
A
A
A

JAKARTA - Iis Dahlia ikut berduka atas meninggal dunianya, Donny Kesuma pada Selasa (19/3/2024).

Iis Dahlia bersama Aming, Hedi Yunus dan beberapa anggota Gabungan Artis dan Seniman Sunda (GASS) melayat ke rumah duka Donny di kawasan Bekasi pada Selasa malam.

Dalam kesempatan itu, Iis Dahlia mengenang sosok Donny Kesuma. Menurut Iis, almarhum adalah sosok teman yang selalu ada.

"Teman yang selalu ada kalau temen-temen nya yang butuh. Kalau dia bisa, dia akan datang," kata Iis Dahlia di rumah duka, kawasan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3/2024).

Sebelum kondisinya drop, Donny Kesuma selalu antusias di dalam kegiatan sosial. Bahkan ia rela naik kendaraan umum dari Bekasi ke lokasi kegiatan sosial yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Ada kegiatan amal yang terakhir dari latihan, meeting dia datang padahal kan jauh ya, dari sini (Bekasi) ke Lebak Bulus itu jauh ya. Dia bela-belain naik MRT, gojek, karena gak mau kena macet," cerita Iis Dahlia.

Iis Dahlia juga tak menampik bahwa dirinya terkejut saat mendengar kabar kepergian sahabatnya itu. Meski ia sendiri sudah tahu akan penyakit jantung yang dialami oleh Donny Kesuma.

Namun Donny Kesuma tidak pernah mengeluhkan soal sakitnya itu.

"Pasti kaget, apalagi kita tahu dia ada masalah dengan jantungnya. Dia ngobrol, lebih ke sharing tentang penyakitnya. Dia bukan tipe orang mengeluh, hanya kasih tahu aja," terang Iis Dahlia.

 BACA JUGA:

