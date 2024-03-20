Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cuek Hadapi Haters, Aaliyah Massaid: Aku Tidak Mengambil Thariq Dari Siapapun

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:30 WIB
Cuek Hadapi Haters, Aaliyah Massaid: Aku Tidak Mengambil Thariq Dari Siapapun
Aaliyah Massaid cuek hadapi haters (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid belakangan selalu menjadi sorotan publik. Bahkan tak sedikit netizen yang ikut mengomentari kehidupan, gaya pacaran hingga fisik dari pasangan ini.

Kepada Aurel dan Atta, Thariq dan Aaliyah pun mengungkap perasaan mereka yang kerap menjadi sasaran hujatan netizen. Bahkan, Thariq pun membongkar bahwa kekasihnya itu pernah sampai menangis saking banyaknya komentar pedas netizen untuknya. Tapi, Aaliyah tetap berusaha kuat untuk menghadapinya.

"Pernah (nangis) karena too much aja," ujar Thariq dikutip dari kanal YouTube Need A Talk, Rabu (20/3/2024).

Atta pun penasaran apa yang dipikirkan Aaliyah hingga membuatnya tak kuasa menahan air matanya ketika membaca komentar pedas netizen tentangnya.

"Kalau Aal sendiri, waktu nangis itu, apa yang kepikiran?" tanya Atta Halilintar.

Aaliyah Massaid

Aaliyah Massaid cuek hadapi haters (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)

 

Aaliyah merasa tak perlu mengungkap apa yang dirasakannya karena tidak ingin dinilai sengaja mengumbar kesedihan. Dia hanya menjelaskan bahwa rasanya manusiawi ketika seseorang merasa sedih dan sakit hati saat membaca komentar buruk yang mengalir deras tentang dirinya.

Putri Reza Artamevia itu mencoba mengembalikan keadaan, belum tentu orang yang menghujatnya itu bisa kuat ketika mengalami hal yang sama seperti dirinya.

"Aku tuh enggak pengin banyak ngasih tahu orang sih  tapi yang jelas kalau nangis kayak gitu ya wajar, manusiawi banget karena coba gini deh, yang ngatain (kalau) di posisi aku kuat enggak gitu tapi then again yaudah itu kan yang mereka mau, gak usah aku pikirin," ungkap Aaliyah.

Thariq pun menimpali dengan menyebut bahwa sang kekasih tak memiliki kesalahan apapun sehingga rasanya tak ada alasan untuk menghujatnya. Thariq sampai heran, mengapa netizen malah menyerang Aaliyah saat dikabarkan dekat dengannya.

"Ya aku lihat dia kan enggak ada salah apa-apa. Masa salah dia, dia ada. Salahnya di mana," timpal Thariq.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158572/thariq_halilintar-mIZf_large.jpg
Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149482/angelina_sondakh_dan_aaliyah_massaid-N8ST_large.jpg
Reaksi Angelina Sondakh saat Aaliyah Massaid Dikritik Imbas Kondangan usai Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148088/aaliyah_massaid-OcES_large.jpg
Aaliyah Massaid Kesal Dicap Tak Peduli Anak karena Datang ke Nikahan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147714/aaliyah_massaid-31ES_large.jpg
Baru 3 Hari Melahirkan, Aaliyah Massaid Hadir di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146930/aaliyah_massaid_dan_thariq_halilintar-Ffxm_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Thariq Halilintar Unggah Foto Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133908/thariq_halilintar-lZ3o_large.jpg
Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement