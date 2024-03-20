Cuek Hadapi Haters, Aaliyah Massaid: Aku Tidak Mengambil Thariq Dari Siapapun

JAKARTA - Hubungan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid belakangan selalu menjadi sorotan publik. Bahkan tak sedikit netizen yang ikut mengomentari kehidupan, gaya pacaran hingga fisik dari pasangan ini.

Kepada Aurel dan Atta, Thariq dan Aaliyah pun mengungkap perasaan mereka yang kerap menjadi sasaran hujatan netizen. Bahkan, Thariq pun membongkar bahwa kekasihnya itu pernah sampai menangis saking banyaknya komentar pedas netizen untuknya. Tapi, Aaliyah tetap berusaha kuat untuk menghadapinya.

"Pernah (nangis) karena too much aja," ujar Thariq dikutip dari kanal YouTube Need A Talk, Rabu (20/3/2024).

Atta pun penasaran apa yang dipikirkan Aaliyah hingga membuatnya tak kuasa menahan air matanya ketika membaca komentar pedas netizen tentangnya.

"Kalau Aal sendiri, waktu nangis itu, apa yang kepikiran?" tanya Atta Halilintar.

Aaliyah merasa tak perlu mengungkap apa yang dirasakannya karena tidak ingin dinilai sengaja mengumbar kesedihan. Dia hanya menjelaskan bahwa rasanya manusiawi ketika seseorang merasa sedih dan sakit hati saat membaca komentar buruk yang mengalir deras tentang dirinya.

Putri Reza Artamevia itu mencoba mengembalikan keadaan, belum tentu orang yang menghujatnya itu bisa kuat ketika mengalami hal yang sama seperti dirinya.

"Aku tuh enggak pengin banyak ngasih tahu orang sih tapi yang jelas kalau nangis kayak gitu ya wajar, manusiawi banget karena coba gini deh, yang ngatain (kalau) di posisi aku kuat enggak gitu tapi then again yaudah itu kan yang mereka mau, gak usah aku pikirin," ungkap Aaliyah.

Thariq pun menimpali dengan menyebut bahwa sang kekasih tak memiliki kesalahan apapun sehingga rasanya tak ada alasan untuk menghujatnya. Thariq sampai heran, mengapa netizen malah menyerang Aaliyah saat dikabarkan dekat dengannya.

"Ya aku lihat dia kan enggak ada salah apa-apa. Masa salah dia, dia ada. Salahnya di mana," timpal Thariq.