Thariq Halilintar Iba dengan Aaliyah Massaid Lantaran Jadi Sasaran Hujatan Netizen

JAKARTA - Aaliyah Massaid mendadak mendapatkan banyak hujatan usai menjalin hubungan dekat dengan Thariq Halilintar. Kehidupannya yang awalnya tertutup, bahkan kini ramai menjadi sorotan dan kerap dibanding-bandingkan dengan mantan kekasih Thariq.

Melihat hal itu, Thariq pun mengaku iba dengan Aaliyah yang menjadi sasaran hujatan netizen.

Diketahui, sebelum mengenal Aaliyah, Thariq sendiri merasa sudah terbiasa menjadi sasaran hujatan netizen. Sehingga, dia sudah siap dengan segala respons netizen ketika dirinya menjalin hubungan yang baru setelah putus dari Fuji.

"Aku udah lama tuh menghadapi itu tuh udah cukup lama, berbulan-bulan kan menghadapi dihujat, diiniin, disemuanya lah pokoknya. Jadi ketika mau mulai hubungan baru tuh diri aku udah lumayan siap untuk menerima hujatan, omongan orang, dibandingin atau apa," ujar Thariq Halilintar dikutip dari kanal YouTube Need A Talk, Senin (18/3/2024).

Ketika dirinya tengah menjadi bulan-bulanan netizen, tersebar rumor bahwa dirinya dekat dengan Aaliyah. Sehingga, Thariq justru merasa tak enak hati dengan putri Reza Artamevia itu. Terlebih segala hujatan masih terus menghujani mereka sampai saat ini.

Thariq pun membongkar bahwa kekasihnya itu pernah sampai menangis saking banyaknya komentar pedas netizen untuknya. Tapi lagi-lagi, Aaliyah tetap berusaha kuat untuk menghadapinya.

Thariq Halilintar iba dengan Aaliyah Massaid yang dihujat netizen (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

"Yang kasihannya Aal gitu kan tiba-tiba masuk. Sampai kapanpun huru hara kayaknya. Mungkin mereka enggak suka aja ngelihat aku atau Aal happy," ungkap Thariq.

"Pernah (nangis) karena too much aja," timpalnya.

Melihat netizen yang begitu gencar menyerangnya, Aaliyah memilih untuk menghadapinya dengan santai. Menurutnya cara terbaik adalah memilih untuk tak menanggapinya.

"Menghadapinya dengan tidak dihadapi sih sebenarnya. Itu cara paling pas," ungkap Aaliyah.

Meski kerap merasa sedih dan sakit hati, Aaliyah mengaku hujatan itu tak mempengaruhi hidupnya ataupun hubungannya dengan Thariq. Aaliyah menegaskan bahwa usaha haters yang ingin menjatuhkannya akan sia-sia saja karena dirinya tak akan terpengaruh.