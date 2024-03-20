Donny Kesuma Sempat Singgung Kemungkinan Rujuk dengan Yuni Indriyati Sebelum Wafat

JAKARTA - Donny Kesuma telah mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa, 19 Maret 2024 pukul 19.19 WIB. Wafatnya sang aktor yang juga merupakan mantan atlet softball ini terjadi setelah sebelumnya ia berjuang melawan penyakit jantung yang diidapnya.

Bahkam Donny sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di ICU usai mengalami lemah jantung.

Tabir lain dibalik penyakit Donny pun terkuak. Aktor asal Garut itu rupanya sempat membahas kemungkinan rujuk dengan mantan istrinya, Yuni Indriyati.

Terlebih, Donny dan Yuni masih menjalani hubungan baik dan kompak mengurus ketiga anaknya dengan peran masing-masing.

Bintang film My Idiot Brother ini juga memastikan jika Yuni belum menikah lagi sejak bercerai dengannya sejak 7 tahun silam.