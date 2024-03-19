Sempat Main Film Bareng, Marcelino Lefrandt Kenang Sosok Donny Kesuma

JAKARTA - Marcelino Lefrandt ikut berduka atas meninggalnya Donny Kesuma. Diketahui, Donny wafat di usia 55 tahun pada Selasa (19/3/2024) malam, sekira pukul 19.19 WIB akibat lemah jantung.

Lewat Instagram-nya, @marcelinolefrandt, mantan suami Dewi Rezer ini turut memberikan ucapan duka atas kepergian sang sahabat. Dia bahkan membagikan foto dirinya bersama Donny Kesuma dan Jefri Nichol saat bermain dalam film Why Do You Love Me.

BACA JUGA: Pesan Donny Kesuma untuk Anaknya Sebelum Meninggal Dunia

“Rest in peace big brother,” tulis Marcelino, Selasa (19/3/2024).

Aktor berdarah Prancis ini juga mengenang momen dirinya dan Donny saat bermain film bersama. Marcelino bersyukur sempat beradu akting dengan Donny di film tersebut.

Marcelino Lefrandt kenang sosok Donny Kesuma (Foto: Instagram/marcelinolefrandt)

Dalam potret unggahannya, Marcelino dan Donny Kesuma juga terlihat beradu akting dengan aktor dan aktris lainnya seperti Adipati Dolken, Onadio Leonardo, hingga Ario Wahab.