Donny Kesuma Meninggal Dunia, Baim Wong: Dihapuskan Segala Dosanya

JAKARTA - Donny Kesuma meninggal dunia, Selasa malam, 19 Maret 2024, dalam kondisi sakit lemah jantung. Jenazah masih berada di rumah sakit di bilangan Bekasi, Jawa Barat.

Kabar duka ini langsung menjadi perhatian rekan selebriti Tanah Air. Baim Wong ikut menghaturkan ucapan bela sungkawa atas kabar duka ini.

Melalui unggahan Instagram, Baim Wong berduka atas meninggalnya Donny Kesuma. Dia pun menyampaikan pesan yang sangat menyentuh.

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Semua kembali kepada-Nya. Hanya amal ibadah yang akan dibawa," tulis Baim Wong di Instagram @baimwong, dikutip Selasa (19/3/2024).

Baim Wong doakan mendiang Donny Kesuma (Foto: Instagram/baimwong)

Tak hanya itu, Baim Wong juga mendoakan almarhum.