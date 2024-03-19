Raffi Ahmad Alami Kejadian Aneh Sebelum Sapri Pantun Meninggal Dunia

Raffi Ahmad alami kejadian aneh sebelum Sapri Pantun meninggal dunia (Foto: Instagram/raffinagita1717)

JAKARTA - Raffi Ahmad mengalami kejadian aneh sebelum komedian Sapri Pantun meninggal dunia pada 10 Mei 2021. Dalam kanal YouTube miliknya, suami Nagita Slavina ini menceritakan kejadian aneh saat berada di sebuah acara, tepat beberapa menit sebelum Sapri mengembuskan napas terakhirnya.

Di atas panggung, Raffi mengaku sempat melihat Sapri Pantun secara samar-samar. Namun ketika hendak memanggil, Sapri tiba-tiba telah menghilang.

Selang 10 menit dari kejadian tersebut, Raffi Ahmad pun mendapat kabar jika Sapri Pantun telah meninggal dunia.

"Waktu bang Sapri sakit lalu meninggal itu benar-benar terkenal dengan pantun dia banget, dia lagi sakit dan gue cukup dekat sama keluarganya lah," ungkap Raffi Ahmad dalam Kanal YouTube Rans Entertainment.

"Tiba-tiba pas lagi di panggung nih kok ngeliat dari jauh kayak bang Sapri mau gini (lambai tangan) tiba-tiba hilang nggak sepuluh menit kemudian dikasih tau Bang Sapri meninggal," tambah Raffi.