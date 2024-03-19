Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vega Darwanti Ungkap Kesedihan Gagal Bertemu Donny Kesuma

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:47 WIB
Vega Darwanti Ungkap Kesedihan Gagal Bertemu Donny Kesuma
Vega Darwanti gagal bertemu Donny Kesuma (Foto: Instagram/vegadarwanti123)
A
A
A

JAKARTADonny Kesuma meninggal dunia pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Bintang film My Idiot Brother tersebut diketahui mengembuskan napas terakhirnya di usia 55 tahun.

Mengetahui kabar Donny Kesuma meninggal dunia, artis Vega Darwanti juga ikut mengucapkan pesan belasungkawa. Dalam unggahan Instagram Stornya, Vega mengenang momen 9 tahun bekerja sama dengan Donny Kesuma.

"Innalillahi wainna ilaihi Rojiun. Selamat jalan mas @donnykesumaofficial. Kakak aku yang bageur," ujar Vega Darwanti dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @vegadarwanti123, Selasa (19/3/2024).

"9 tahun kerja bareng di Kukubima ENERGI," sambungnya.

Bahkan, Vega ternyata berencana akan bertemu Donny dalam waktu dekat, karena menjadi pemandu acara bersama.

Donny Kesuma

Vega Darwanti gagal bertemu Donny Kesuma (Foto: Instagram/vegadarwanti123)

 

Namun, takdir berkata lain. Donny Kesuma telah berpulang sebelum Vega sempat bertemu dengannya.

"Padahal besok mau kerja nge MC bareng tapi Allah berkehendak lain," ungkapnya.

Melalui unggahan itu pula, Vega pun menuliskan doa dan harapan terbaik untuk almarhum Donny Kesuma.

"Mohon doanya agar almarhum di ampuni Segala dosa-dosanya dilapangkan kuburnya. Alfatihah," harapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985851/mantan-istri-benarkan-rencana-mudik-lebaran-bareng-donny-kesuma-ke-garut-lQxoipKbcs.jpg
Mantan Istri Benarkan Rencana Mudik Lebaran Bareng Donny Kesuma ke Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985820/donny-kesuma-meninggal-dunia-mantan-istri-minta-maaf-Ee8jMDLzhi.jpg
Donny Kesuma Meninggal Dunia, Mantan Istri Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985813/yuni-indriyati-ungkap-detik-detik-terakhir-donny-kesuma-meninggal-dunia-KZRRHMmxR3.jpg
Yuni Indriyati Ungkap Detik-Detik Terakhir Donny Kesuma Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985818/aming-punya-firasat-tak-enak-saat-tahu-donny-kesuma-masuk-icu-e05t7SkiPW.jpg
Aming Punya Firasat Tak Enak saat Tahu Donny Kesuma Masuk ICU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985766/donny-kesuma-meninggal-dunia-anak-ikhlas-5DeHEM1fUq.jpg
Donny Kesuma Meninggal Dunia, Anak Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985728/tangis-keluarga-iringi-prosesi-pemakaman-donny-kesuma-di-tpu-tanah-kusir-Ep7RNrMKWj.jpg
Tangis Keluarga Iringi Prosesi Pemakaman Donny Kesuma di TPU Tanah Kusir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement