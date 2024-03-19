Vega Darwanti Ungkap Kesedihan Gagal Bertemu Donny Kesuma

JAKARTA - Donny Kesuma meninggal dunia pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Bintang film My Idiot Brother tersebut diketahui mengembuskan napas terakhirnya di usia 55 tahun.

Mengetahui kabar Donny Kesuma meninggal dunia, artis Vega Darwanti juga ikut mengucapkan pesan belasungkawa. Dalam unggahan Instagram Stornya, Vega mengenang momen 9 tahun bekerja sama dengan Donny Kesuma.

"Innalillahi wainna ilaihi Rojiun. Selamat jalan mas @donnykesumaofficial. Kakak aku yang bageur," ujar Vega Darwanti dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @vegadarwanti123, Selasa (19/3/2024).

"9 tahun kerja bareng di Kukubima ENERGI," sambungnya.

Bahkan, Vega ternyata berencana akan bertemu Donny dalam waktu dekat, karena menjadi pemandu acara bersama.

Vega Darwanti gagal bertemu Donny Kesuma (Foto: Instagram/vegadarwanti123)

Namun, takdir berkata lain. Donny Kesuma telah berpulang sebelum Vega sempat bertemu dengannya.

"Padahal besok mau kerja nge MC bareng tapi Allah berkehendak lain," ungkapnya.

Melalui unggahan itu pula, Vega pun menuliskan doa dan harapan terbaik untuk almarhum Donny Kesuma.

"Mohon doanya agar almarhum di ampuni Segala dosa-dosanya dilapangkan kuburnya. Alfatihah," harapnya.