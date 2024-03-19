Unggahan Terakhir Donny Kesuma Banjir Ucapan Duka Cita

JAKARTA - Aktor Donny Kesuma mengembuskan napas terkahirnya pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024 malam. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di ICU salah satu rumah sakit di Bekasi, lantaran mengalami lemah jantung.

Kabar meninggalnya bintang film My Idiot Brother tersebut, diketahui pertama kali lewat unggahan di akun Instagram milik Ferry Maryadi. Dalam unggahannya, Ferry tampak mengunggah potret Donny dan menuliskan duka cita atas kepergian sang aktor.

"Semoga khusnul khotimah kang Don," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun @kangferrymaryadi, Selasa (19/3/2024).

"Pileuleuyan (perpisahan) kang Dong," lanjut Ferry pada keterangan unggahannya.

Unggahan terakhir Donny Kesuma banjir ucapan duka (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

Mendengar kabar meninggalnya Donny Kesuma, masyarakat pun mengaku kaget. Hal itu membuat unggahan terakhir Donny di akun Instagram pribadinya mendadak diserbu ucapan duka cita.