Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Unggahan Terakhir Donny Kesuma Banjir Ucapan Duka Cita

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:41 WIB
Unggahan Terakhir Donny Kesuma Banjir Ucapan Duka Cita
Unggahan terakhir Donny Kesuma banjir ucapan duka (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Donny Kesuma mengembuskan napas terkahirnya pada hari ini, Selasa, 19 Maret 2024 malam. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di ICU salah satu rumah sakit di Bekasi, lantaran mengalami lemah jantung.

Kabar meninggalnya bintang film My Idiot Brother tersebut, diketahui pertama kali lewat unggahan di akun Instagram milik Ferry Maryadi. Dalam unggahannya, Ferry tampak mengunggah potret Donny dan menuliskan duka cita atas kepergian sang aktor.

"Semoga khusnul khotimah kang Don," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun @kangferrymaryadi, Selasa (19/3/2024).

"Pileuleuyan (perpisahan) kang Dong," lanjut Ferry pada keterangan unggahannya.

Donny Kesuma

Unggahan terakhir Donny Kesuma banjir ucapan duka (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

 

Mendengar kabar meninggalnya Donny Kesuma, masyarakat pun mengaku kaget. Hal itu membuat unggahan terakhir Donny di akun Instagram pribadinya mendadak diserbu ucapan duka cita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985851/mantan-istri-benarkan-rencana-mudik-lebaran-bareng-donny-kesuma-ke-garut-lQxoipKbcs.jpg
Mantan Istri Benarkan Rencana Mudik Lebaran Bareng Donny Kesuma ke Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985820/donny-kesuma-meninggal-dunia-mantan-istri-minta-maaf-Ee8jMDLzhi.jpg
Donny Kesuma Meninggal Dunia, Mantan Istri Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985813/yuni-indriyati-ungkap-detik-detik-terakhir-donny-kesuma-meninggal-dunia-KZRRHMmxR3.jpg
Yuni Indriyati Ungkap Detik-Detik Terakhir Donny Kesuma Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985818/aming-punya-firasat-tak-enak-saat-tahu-donny-kesuma-masuk-icu-e05t7SkiPW.jpg
Aming Punya Firasat Tak Enak saat Tahu Donny Kesuma Masuk ICU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985766/donny-kesuma-meninggal-dunia-anak-ikhlas-5DeHEM1fUq.jpg
Donny Kesuma Meninggal Dunia, Anak Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/33/2985728/tangis-keluarga-iringi-prosesi-pemakaman-donny-kesuma-di-tpu-tanah-kusir-Ep7RNrMKWj.jpg
Tangis Keluarga Iringi Prosesi Pemakaman Donny Kesuma di TPU Tanah Kusir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement