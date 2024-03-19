Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Donny Kesuma Meninggal Dunia Usai Idap Penyakit Jantung

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:17 WIB
Donny Kesuma Meninggal Dunia Usai Idap Penyakit Jantung
Donny Kesuma meninggal dunia (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor sekaligus bintang iklan, Donny Kesuma, meninggal dunia pada Selasa (19/3/2024) malam, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kawasan Bekasi sejak 16 Maret lalu.

Kabar duka ini dibagikan oleh salah satu sahabat almarhum dari kalangan artis yakni Ferry Maryadi. Presenter dan komedian itu mengucapkan salam perpisahan kepada Donny Kesuma melalui akun Instagramnya.

"Semoga khusnul khotimah kang Don," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun @kangferrymaryadi, Selasa (19/3/2024).

Ferry mengunggah foto Donny Kesuma ketika masih dalam keadaan sehat. Postingan itu juga ditambahkan dengan lagu Hadad Alwi berjudul Doaku.

Donny Kesuma

Donny Kesuma meninggal dunia (Foto: Instagram/kangferrymaryadi)

Suami Deswita Maharani itu tampak merasa sangat kehilangan sang sahabat. Apalagi, semasa hidup, Donny dikenal sebagai aktor papan atas yang banyak menginspirasi orang lain.

"Pileuleuyan (perpisahan) kang Dong," tulis Ferry dalam keterangan unggahannya.

Hingga berita ini diturunkan, MNC Portal Indonesia (MPI) sudah mencoba menghubungi salah satu anak dari Donny Kesuma. Namun, pihak keluarga belum ada yang buka suara terkait kabar duka tersebut.

(van)

