Donny Kesuma Sering Ditawari Narkoba Selama 20 Tahun Kerja di Dunia Malam

JAKARTA - Donny Kesuma tengah berjuang melawan penyakit jantung yang diidapnya. Bahkan sampai saat ini, bintang film Buya Hamka itu disebut masih belum sadar dan masih menjalani perawatan di ICU.

Sebelum jatuh sakit, Donny mengungkap kesibukannya sebagai pegawai di salah satu tempat hiburan malam. Pria 55 tahun itu bahkan telah menjalani pekerjaan tersebut selama dua dekade.

Namun, Donny mengaku selama bekerja di dunia malam dirinya tak pernah menyentuh narkoba meski sering ditawari pengunjung bar.

"Iya (kerja di dunia malam). Nggak pernah (pakai narkoba), sama sekali nggak pernah," ujar Donny Kesuma dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (19/3/2024).

Donny Kesuma sering ditawari narkoba (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

"Ditawarin sering, saya bilang 'nggak mau, lo kalau gue mau gue temenin oke, minum oke, tapi kalau untuk make itu gue pulang aja, gue nggak mau'," sambungnya.