Enji Siap Hadir di Pernikahan Ayu Ting Ting jika Diundang

Enji siap hadir di pernikahan Ayu Ting Ting jika diundang sang mantan istri. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

JAKARTA - Henry Baskoro Hendarso alias Enji mengaku, siap hadir di pernikahan Ayu Ting Ting dengan Lettu Muhammad Fardhana kelak, jika sang mantan istri mengundangnya.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Enji, Denny SH kepada Intens Investigasi, pada 19 Maret 2024. “Insya Allah kalau memang diundang, Mas Enji akan mengusahakan untuk datang,” tuturnya.

Sang kuasa hukum mengungkapkan, alasan Enji menghadiri pernikahan mantan istrinya untuk memperbaiki tali silaturahmi yang sempat terputus saat perceraian mereka sedekade silam.

“Ada kerinduan di hati Enji untuk bisa bersilaturahmi dengan Ayu dan melihat langsung putrinya. Karena saat ini, kemungkinan untuk silaturahmi itu masih tertutup rapat. Andai pintu itu terbuka meski sedikit saja, dia akan mengusahakan datang,” katanya.

Denny SH berharap, pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana bisa menjadi momen mencairnya hubungan dingin sang pedangdut dengan Enji. “Bisa dibilang, Enji sangat menunggu momen ini. Dia berharap, semua bisa mencair demi anak.”

Sementara itu, Enji mengaku, sangat senang saat mengetahui rencana pernikahan mantan istrinya. Dia berharap, sang mantan istri bisa menemukan kebahagiaannya setelah 10 tahun menjanda.

“Senanglah, masak enggak bahagia tahu Ayu akan menikah. Karena pernikahan itu kan ibadah. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Ayu dan pasangannya,” tutur Enji menambahkan.