Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enji Siap Hadir di Pernikahan Ayu Ting Ting jika Diundang

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:30 WIB
Enji Siap Hadir di Pernikahan Ayu Ting Ting jika Diundang
Enji siap hadir di pernikahan Ayu Ting Ting jika diundang sang mantan istri. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Henry Baskoro Hendarso alias Enji mengaku, siap hadir di pernikahan Ayu Ting Ting dengan Lettu Muhammad Fardhana kelak, jika sang mantan istri mengundangnya. 

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Enji, Denny SH kepada Intens Investigasi, pada 19 Maret 2024. “Insya Allah kalau memang diundang, Mas Enji akan mengusahakan untuk datang,” tuturnya. 

Sang kuasa hukum mengungkapkan, alasan Enji menghadiri pernikahan mantan istrinya untuk memperbaiki tali silaturahmi yang sempat terputus saat perceraian mereka sedekade silam. 

“Ada kerinduan di hati Enji untuk bisa bersilaturahmi dengan Ayu dan melihat langsung putrinya. Karena saat ini, kemungkinan untuk silaturahmi itu masih tertutup rapat. Andai pintu itu terbuka meski sedikit saja, dia akan mengusahakan datang,” katanya. 

Denny SH berharap, pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana bisa menjadi momen mencairnya hubungan dingin sang pedangdut dengan Enji. “Bisa dibilang, Enji sangat menunggu momen ini. Dia berharap, semua bisa mencair demi anak.”

Enji siap hadir di pernikahan Ayu Ting Ting jika diundang. (Foto: Okezone)

Sementara itu, Enji mengaku, sangat senang saat mengetahui rencana pernikahan mantan istrinya. Dia berharap, sang mantan istri bisa menemukan kebahagiaannya setelah 10 tahun menjanda. 

“Senanglah, masak enggak bahagia tahu Ayu akan menikah. Karena pernikahan itu kan ibadah. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Ayu dan pasangannya,” tutur Enji menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement