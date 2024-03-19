Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Dalami Fakta Baru Usai Yudha Arfandi Lakukan Kekerasan Fisik ke Tamara Tyasmara

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:05 WIB
Polisi Dalami Fakta Baru Usai Yudha Arfandi Lakukan Kekerasan Fisik ke Tamara Tyasmara
Polisi dalami fakta baru di kasus kematian anak Tamara Tyasmara (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya menemukan dua kebohongan yang dilakukan Yudha Arfandi dalam pemeriksaan poligraf (uji kebohongan). Bahkan sejumlah fakta baru berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, salah satunya bahwa Tamara Tyasmara sempat mengalami kekerasan secara fisik dari sang mantan kekasih.

Meski mendapatkan fakta baru, polisi hingga kini masih terus mendalami hal tersebut, sebelum akhirnya mengambil langkah selanjutnya dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Dante, anak dari Tamara.

"Sedang kami konfirmasi kepada Kasubdit jadi pertanyaan yang disampaikan kepada subjek merupakan kewenangan ahli sehingga yang kami sampaikan hasil pemeriksaannya," ujar Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di kantornya Senin (18/3/2024).

Ade menerangkan bukti-bukti yang didapatkan tersebut nantinya akan dibawa ke persidangan jika kasus pembunuhan Dante naik P21 dan telah dilimpahkan ke Pengadilan.

Tamara Tyasmara

Polisi dalami fakta baru kasus kematian anak Tamara Tyasmara (Foto: MPI)

 

"Penyidik mengumpulkan fakta bukti dijadikan satu menjadi berkas, itu nanti akan dibawa ke persidangan melalui proses penilaian dan penelitian JPU, merupakan rangkaian penyidikan berbaris ilmiah bekerjasama dengan beberapa ahli," papar Ade.

Sebagaimana diketahui, kasus kematian Dante sejauh ini telah memasuki tahap penyidikan. Bahkan polisi telah menetapkan Yudha Arfandi alias YA sebagai tersangka atas kasus ini.

Sebelumnya, mantan kekasih Tamara ini tertangkap kamera CCTV menenggelamkan kepala Dante sebanyak 12 kali. Namun hingga saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap motif dari kejadian yang dilakukan oleh Yudha Arfandi hingga menewaskan bocah berusia 6 tahun.

(van)

