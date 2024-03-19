Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Siap Berkarier di Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |01:01 WIB
Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Siap Berkarier di Industri Musik
Bunga Reyza siap berkarier di industri musik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Bunga Reyza dikenal lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Setelah proses panjang, Bunga kini bergabung dalam Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI).

Sebelumnya, dia mencoba peruntungannya dalam ajang pencarian bakat, namun tidak mendapat hasil yang diinginkan dan perjalanannya berhenti di sana. "Nggak lama dari situ, everything goes downfall, kayak aku bener-bener di titik terberat aku," katanya.

Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Siap Berkarier di Industri Musik

Meski kesedihan masih menyelimutinya, dia terus berjuang melalui hal-hal yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Akhirnya, ia menyalurkan perasaannya tersebut ke dalam lagu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement