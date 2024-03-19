Lulus Indonesian Idol, Bunga Reyza Siap Berkarier di Industri Musik

JAKARTA - Nama Bunga Reyza dikenal lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Setelah proses panjang, Bunga kini bergabung dalam Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI).

Sebelumnya, dia mencoba peruntungannya dalam ajang pencarian bakat, namun tidak mendapat hasil yang diinginkan dan perjalanannya berhenti di sana. "Nggak lama dari situ, everything goes downfall, kayak aku bener-bener di titik terberat aku," katanya.

Meski kesedihan masih menyelimutinya, dia terus berjuang melalui hal-hal yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Akhirnya, ia menyalurkan perasaannya tersebut ke dalam lagu.