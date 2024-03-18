Fanny Ghassani Belum Kepikiran Pindah ke Bali, Akui Terbiasa Jalani Ramadan Tanpa Suami

JAKARTA - Fanny Ghassani mengaku sudah terbiasa menjalani bulan ramadan tanpa suaminya, Erwan Agustian Priyambudi. Bahkan ia mengaku bahwa momen ramadan tanpa suami, dialaminya setiap tahun.

Diketahui, Erwan yang merupakan seorang pebisnis memilih tinggal di Pulau Dewata beberapa tahun terakhir.

Fanny sendiri rutin menemui Erwan setidaknya satu bulan sekali karena menjalani hubungan jarak jauh sejak menikah pada 2017.

"Tiap tahun ya (ramadan tanpa suami), jadi bukan sedih-sedihan lagi, momentum jauh-jauhan, sedih-sedihan di awal-awal pernikahan aja," kata Fanny Ghassani di Cawang, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Fanny Ghassani terbiasa jalani ramadan tanpa suami (Foto: Instagram/fannyghassani)

Wanita 33 tahun itu merasa hal tersebut bukan masalah. Sebab, selaku figur publik, dia juga punya kesibukan sendiri di Jakarta.

"Setelah itu lama kelamaan kayak sesuatu hal yang biasa, kayak rutinitas aja pulang ke rumah, syuting, kalau nggak syuting ya di rumah aja nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga," ujarnya.

"Karena aku nggak bermasalah sih kan ada orang yang 'ah aku nggak bisa nih hubungan jarak jauh' kalau aku nggak. Jadi udah terbiasa," sambung Fanny.

Fanny menyadari jika dia hanya memiliki waktu singkat ketika bertemu Erwan. Oleh karena itu, dia tak ingin menyia-nyiakan momen bersama sang suami ketika berada di Bali.

"Ini aku baru pulang (dari Bali), biasanya sebulan sekali pulang ke sana 3 hari sampai seminggu tergantung jadwal aku, kalau memang padat biasanya 3 hari doang tapi kalau nggak padet bisa seminggu disana terus aku balik lagi," ucap Fanny.