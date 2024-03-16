Lee Hyeri Unfollow Ryu Jun Yeol usai Rumor Kencan dengan Han So Hee

SEOUL - Lee Hyeri menjadi perbincangan publik usai sang mantan kekasih, Ryu Jun Yeol diisukan berkencan dengan selebritis, Han So Hee. Kabar tersebut sontak menghebohkan industri hiburan Korea Selatan dan para penggemar.

Setelah isu merebak, Lee Hyeri diketahui langsung meng-unfollow sang mantan kekasih dari Instagram-nya, @hyeri_0609. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/3/2024), Hyeri terlihat tak lagi mengikuti Instagram Ryu Jun, @ryusdb.

Tak hanya Hyeri, akun Instagram Ryu Jun sendiri juga tak lagi mengikuti Hyeri. Kini, keduanya sama-sama tak lagi saling follow di sosial media mereka.

Melansir Hindustan Times, Hyeri masih mengikuti Instagram Ryu Jun meski keduanya sudah putus pada November tahun lalu. Setelah rumor Ryu Jun mengencani Han So Hee, bintang drama Reply 1988 ini langsung meng-unfollow sang mantan kekasih.

Sementara itu, agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment telah membantah rumor kencan artisnya dengan aktor Ryu Jun Yeol. Ia mengatakan Han So Hee berada di Hawaii bukan bersama Ryun Jun, melainkan dengan sahabatnya.

“Mereka tidak pacaran. Karena sang aktris ke Hawaii dengan teman dekatnya," kata agensi Han So Hee dalam keterangan resminya.

