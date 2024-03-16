Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Hyeri Unfollow Ryu Jun Yeol usai Rumor Kencan dengan Han So Hee

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:22 WIB
Lee Hyeri Unfollow Ryu Jun Yeol usai Rumor Kencan dengan Han So Hee
Lee Hyeri unfollow Ryu Jun Yeol usai isu pacari Han So Hee (Foto: IG Lee Hyeri)
A
A
A

SEOUL - Lee Hyeri menjadi perbincangan publik usai sang mantan kekasih, Ryu Jun Yeol diisukan berkencan dengan selebritis, Han So Hee. Kabar tersebut sontak menghebohkan industri hiburan Korea Selatan dan para penggemar.

Setelah isu merebak, Lee Hyeri diketahui langsung meng-unfollow sang mantan kekasih dari Instagram-nya, @hyeri_0609. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/3/2024), Hyeri terlihat tak lagi mengikuti Instagram Ryu Jun, @ryusdb.

Lee Hyeri Unfollow Ryu Jun Yeol usai Rumor Kencan dengan Han So Hee

Tak hanya Hyeri, akun Instagram Ryu Jun sendiri juga tak lagi mengikuti Hyeri. Kini, keduanya sama-sama tak lagi saling follow di sosial media mereka.

Melansir Hindustan Times, Hyeri masih mengikuti Instagram Ryu Jun meski keduanya sudah putus pada November tahun lalu. Setelah rumor Ryu Jun mengencani Han So Hee, bintang drama Reply 1988 ini langsung meng-unfollow sang mantan kekasih.

Sementara itu, agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment telah membantah rumor kencan artisnya dengan aktor Ryu Jun Yeol. Ia mengatakan Han So Hee berada di Hawaii bukan bersama Ryun Jun, melainkan dengan sahabatnya.

“Mereka tidak pacaran. Karena sang aktris ke Hawaii dengan teman dekatnya," kata agensi Han So Hee dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190585/bomi_apink-16B7_large.jpeg
Bomi Apink dan Rado Bakal Menikah Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement