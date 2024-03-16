Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mantan Istri Beberkan Selingkuhan Kurnia Meiga: Presenter Bola dan Artis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |11:17 WIB
Mantan Istri Beberkan Selingkuhan Kurnia Meiga: Presenter Bola dan Artis
Mantan istri bongkar sosok selingkuhan Kurnia Meiga (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mantan istri mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, Azhiera Adzka Fathir masih waras wiri di podcast menceritakan aib kisah rumah tangganya.

Mulai dari Kurnia Meiga yang pecandu alkohol, KDRT hingga perselingkuhan.

Terbaru, perempuan yang akrab disapa Azizah ini mengungkapkan sosok selingkuh Kurnia Meiga. Dari sekian banyak selingkuhan, rupanya ada juga publik figur yang menjadi wanita simpanannya.

Mantan Istri Beberkan Selingkuhan Kurnia Meiga: Presenter Bola dan Artis

"Ada (public figure)," ungkap Azhiera Adzka Fathir dikutip dari kanal YouTube Nadia Alaydrus, Jumat (15/3/2024).

Hanya saja, Azhiera tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sudah bersuami atau belum.

"Presenter bola, aku nggak tahu dia single atau engga, cuma dikasih tahu," jelas Azhiera.

Nadia Alaydrus tampaknya masih penasaran dengan sosok presenter yang menjadi selingkuhan Kurnia Meiga.

"Presenter bola yang sering di stasiun TV itu?" tanya Nadia Alaydrus lagi.

"Iya," jawab Azhiera.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/33/2986129/presenter-bola-sheila-purnama-angkat-bicara-usai-dituding-jadi-selingkuhan-kurnia-meiga-swVb4eGZ3n.jpg
Presenter Bola Sheila Purnama Angkat Bicara Usai Dituding Jadi Selingkuhan Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984883/mantan-istri-sebut-kurnia-meiga-sempat-berbohong-pada-dokter-yang-dikirim-erick-thohir-o1U7hObKZn.jpg
Mantan Istri Sebut Kurnia Meiga Sempat Berbohong Pada Dokter yang Dikirim Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984645/kurnia-meiga-dikira-kena-santet-mantan-istri-kena-tipu-dukun-zlwyTna01R.jpg
Kurnia Meiga Dikira Kena Santet, Mantan Istri Kena Tipu Dukun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983392/blakblakan-azhiera-adzka-fathir-ungkap-kurnia-meiga-pernah-diusir-mertua-karena-mabuk-OHYBOpirnp.jpg
Blakblakan Azhiera Adzka Fathir Ungkap Kurnia Meiga Pernah Diusir Mertua karena Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983174/salut-kurnia-meiga-masih-berusaha-menafkahi-3-anak-di-tengah-keterbatasan-d87lxfYpto.jpg
Salut! Kurnia Meiga Masih Berusaha Menafkahi 3 Anak di Tengah Keterbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983169/kurnia-meiga-beri-nafkah-rp200-ribu-per-2-minggu-untuk-3-buah-hatinya-s2WRKNc0XQ.jpg
Kurnia Meiga Beri Nafkah Rp200 Ribu Per 2 Minggu untuk 3 Buah Hatinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement