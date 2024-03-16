Mantan Istri Beberkan Selingkuhan Kurnia Meiga: Presenter Bola dan Artis

JAKARTA - Mantan istri mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga, Azhiera Adzka Fathir masih waras wiri di podcast menceritakan aib kisah rumah tangganya.

Mulai dari Kurnia Meiga yang pecandu alkohol, KDRT hingga perselingkuhan.

Terbaru, perempuan yang akrab disapa Azizah ini mengungkapkan sosok selingkuh Kurnia Meiga. Dari sekian banyak selingkuhan, rupanya ada juga publik figur yang menjadi wanita simpanannya.

"Ada (public figure)," ungkap Azhiera Adzka Fathir dikutip dari kanal YouTube Nadia Alaydrus, Jumat (15/3/2024).

Hanya saja, Azhiera tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sudah bersuami atau belum.

"Presenter bola, aku nggak tahu dia single atau engga, cuma dikasih tahu," jelas Azhiera.

Nadia Alaydrus tampaknya masih penasaran dengan sosok presenter yang menjadi selingkuhan Kurnia Meiga.

"Presenter bola yang sering di stasiun TV itu?" tanya Nadia Alaydrus lagi.

"Iya," jawab Azhiera.

