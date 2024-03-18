Kurnia Meiga Dikira Kena Santet, Mantan Istri Kena Tipu Dukun

JAKARTA - Mantan istri Kurnia Meiga, Azhiera Adzka Fathir sempat berupaya untuk menyembuhkan sakit Kurnia Meiga ke seorang dukun.

Sebab kala itu, Kurnia Meiga yakin bahwa kebutaan yang dialaminya itu diakibatkan oleh ilmu hitam atau santet.

Alhasil Azhiera Adzka pun setuju untuk berobat ke dukun. Bahkan ia rela membayar Rp40 juta. Sayangnya bukan dapat kesembuhan, malah berujung ketipu.

"Gue sampe ditipu dukun pernah, kak, Rp40 juta suruh beli sapi satu ton, gue lakuin," kata Azhiera Adzka di kanal YouTube Uya Kuya, Sabtu (16/3/2024).

Perempuan yang akrab disapa Azizah ini belum pernah bertemu dengan sang dukun. Komunikasi mereka hanya melalui sambungan telepon. Adapun posisi sang dukun berada di daerah Kalimantan.

"Gue pikir, 'ya, uang bisa dicari lah, yang penting laki gue sembuh, nih'. Karena dia (Kurnia Meiga) menggiring opini gue juga, 'ini gue disantet, nih'," ungkap Azhiera Adzka Fathir.

Tak hanya meminta ditransfer uang, dukun tersebut juga meminta agar Azhiera dan Kurnia Meiga membeli sapi sebanyak 1 ton.

"Gue beli itu sapi satu ton. Rp40 juta itu uang ritualnya, sapi beda sendiri. Sepesawat-pesawat (tiket) gue transfer," tambah Azhiera.