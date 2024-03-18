Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Move On, Dhena Devanka Tak Ingin Dikaitkan dengan Jonathan Frizzy

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |13:39 WIB
Move On, Dhena Devanka Tak Ingin Dikaitkan dengan Jonathan Frizzy
Dhena Devanka move on dari Jonathan Frizzy (Foto: IG Dhena)
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka menegaskan kalau dirinya telah move on dari Jonathan Frizzy alias Ijonk. Diketahui, Dhena da Ijonk telah bercerai sejak 17 Februari 2022 lalu.

Dhena meminta untuk tidak lagi mengait-ngaitkan dengan mantan suaminya tersebut. Pasalnya ia mulai tak suka dengan gosip-gosip berseliweran mengenai dirinya dan mantan suaminya.

Move On, Dhena Devanka Tak Ingin Dikaitkan dengan Jonathan Frizzy

"Jadi tidak ada sama sekali dengan hubungan masa laluku ayo media dan semua jangan sangkut pautkan lagi dengan masa laluku itu," kata Dhena Devanka dalam akun instagram miliknya @dhenaaldhaliadevanka dikutip pada Senin (18/3/2024).

Ibu tiga anak ini mengaku keputusan move dengan masa lalunya itu merupakan sebuah kebahagiaan baginya sendiri. Sehingga ketika mengetahui gosip dikait-kaitkan dengan masa lalunya, ia merasa tak nyaman.

Karena Dhena telah move on dengan masa lalunya dan memilih mengurus anak serta sibuk dengan pekerjaannya.

"Aku senang dan sudah move on (benci banget dengan kata "wah belum move on ya wkwkwkwk geli banget)," ucap Dhena.

Lebih lanjut, Dhena menegaskan kembali bahwa ia sebenarnya telah lama move on pasca menggugat cerai Jonathan Frizzy di Pengadilan Agama Jaksel.

Gugatan dilayangkan Dhena Devanka itu diduga adanya kehadiran orang ketiga didalam rumah tangganya dengan Ijonk tersebut.

"Hello blum move on tuh gak gini donk, aku sudah memutuskan untuk mengajukan cerai jadi akulah yang move on dari hubungan beracun itu," tutur Dhena.

Halaman:
1 2
