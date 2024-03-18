Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Ungkap Alasan Sempat Tak Ingin Umbar Hubungannya dengan Aaliyah Massaid

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |13:26 WIB
Thariq Halilintar Ungkap Alasan Sempat Tak Ingin Umbar Hubungannya dengan Aaliyah Massaid
Thariq Halilintar ungkap alasan sempat tak mau umbar hubungannya dengan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar kembali menjadi sorotan usai memutuskan untuk menjalin hubungan dekat dengan Aaliyah Massaid. Sejak keduanya dikabarkan dekat hingga akhirnya mulai mengumbar momen kebersamaan ke publik, mereka tak pernah lepas dari perbincangan hangat netizen.

Kepada Aurel Hermansyah serta Atta Halilintar, Thariq dan Aaliyah pun secara terang-terangan mengungkap soal hubungan mereka. Mulai dari momen perkenalan hingga akhirnya memutuskan untuk go public.

Sebelum memutuskan go public, Thariq dan Aaliyah mulanya berniat untuk tidak mengumbar kemesraan. Bahkan keduanya tak masalah jika publik hanya mengetahui jika mereka berdua memang dekat, bukannya sampai mengetahui detail terkait hubungan mereka.

"Sebenarnya kita maunya bukan rahasia tapi private. Kalau rahasia kan kita tutup-tutupi, ini kan kita gak, kalau kalian ada acara yaudah kita datang berdua," ujar Thariq Halilintar dikutip dari kanal YouTube Need A Talk, Senin (18/3/2024).

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Thariq Halilintar ungkap alasan sempat tak mau umbar hubungannya dengan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

Thariq sendiri mengaku khawatir jika dirinya langsung go public dan menunjukkan hubungan pacarannya dengan Aaliyah.

Halaman:
1 2
