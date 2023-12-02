Siap Jatuh Cinta Lagi, Dhena Devanka Damba Pasangan Beriman

Dhena Devanka ungkap harapan mendapat pasangan yang dekat dengan Tuhan (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)

JAKARTA - Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy resmi bercerai pada 17 Februari 2022. Setahun menjanda, selebgram 38 tahun tersebut mengungkap harapan tentang sosok pasangannya kelak.

“Ya Allah, seandainya aku harus jatuh cinta maka jatuhkanlah hatiku pada seseorang yang dekat denganMu. Seseorang yang begitu teduh dan mendamaikan sebab agama ada padanya,” ujarnya dalam unggahan Instagram, pada 1 Desember 2023.

Dhena Devanka menilai, seorang pria yang dekat dengan Tuhan dan memahami agama akan memuliakannya sebagai perempuan dan pasangan hidup. “Bila cinta, ia akan menjaga dan ketika marah dia tidak akan menghina. Amin.”

Tampaknya, harapan Dhena Devanka itu belajar dari pernikahannya dengan Jonathan Frizzy yang berawal dari hubungan beda agama. Meski menikah secara Islam dan Ijonk sempat jadi mualaf, namun sang aktor diketahui tetap menjalani agamanya, Kristen.

Perbedaan agama, sempat beberapa kali membuat keduanya berseteru. Salah satunya saat Ijonk membawa ketiga anaknya mengikuti Sekolah Minggu di gereja, pada Maret silam.

Keputusan itu sempat membuat Dhena Devanka murka dan meminta mantan suaminya itu tidak melanggar kesepakatan mereka untuk tidak mengekspose kegiatan dan agama anak.

Dalam unggahannya kala itu pula, Dhena juga menegaskan agama ketiga anaknya. “Mereka terlahir sebagai muslim! Kartu keluarga, dan KIA mereka pun menunjukkan kalau mereka muslim,” tuturnya.*

