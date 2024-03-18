Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Han So Hee Sebut Tak Tahu Kapan Ryu Jun Yeol dan Hyeri Putus

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:33 WIB
Han So Hee Sebut Tak Tahu Kapan Ryu Jun Yeol dan Hyeri Putus
Han So Hee akui tak tahu kapan persisnya Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri putus. (Foto: Instagram/@xeesoxee)
A
A
A

SEOUL - Han So Hee kembali menuai pro dan kontra warganet Korea setelah terciduk membalas komentar salah satu warganet di blognya. Warganet tersebut memperdebatkan waktu persis Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri putus. 

Dalam komentarnya -yang kini telah dihapus- Han So Hee mengaku, mengetahui kedua aktor Reply 1988 itu putus dari artikel yang dirilis pada Juni 2023. Informasi itulah yang diungkapkannya dalam blog pribadinya, pada 16 Maret 2024.

“Aku menulis itu berdasarkan timeline artikel yang dipublikasikan Juni tahun lalu, bukan dari sumber terpercaya. Jika hal tersebut dirasa keterlaluan aku akan menghapus bagian itu,” katanya seperti dikutip dari Newsen, pada Senin (18/3/2024). 

Han So Hee dalam komentarnya mengungkapkan, memberikan kronologi waktu dalam pernyataannya hanya sebuah usaha untuk memberikan bukti bahwa dia dan Ryu Jun Yeol tidak berselingkuh. 

Artikel yang dimaksud aktris 100 Days My Prince itu diambil dari pernyataan Hyeri saat tampil dalam variety show HMLYCP. Dia mengungkapkan, dalam satu hari bisa tidak menerima satupun chat dari orang lain.

Han So Hee mengaku tidak tahu kapan persisnya Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri putus.

Berdasarkan pernyataan itu, media lokal merilis berita yang menyebut hubungan asmara Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri. Namun keduanya baru mengumumkan putus pada November 2023.

Komentar Han So Hee itu juga bertentangan dengan isi blognya sendiri yang mengklaim Ryu Jun Yeol sudah jomblo sejak awal tahun 2023. Pernyataan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/33/3191831/yoon_bak-fXIc_large.jpg
Yoon Bak Umumkan Kehamilan Istri setelah 2 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189670/tiffany_young_dan_byun_yo_han-jXOL_large.jpg
Tiffany SNSD Tulis Surat untuk Fans usai Go Public dengan Byun Yo Han
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189617/tiffany_young_dan_byun_yo_han-63Bq_large.jpg
Tiffany SNSD dan Byun Yo Han Pacaran, Bakal Nikah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188915/ha_ji_won-vjV0_large.jpeg
Cerita Ha Ji Won Pernah Alami Pelecehan Seksual di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement