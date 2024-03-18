Han So Hee Sebut Tak Tahu Kapan Ryu Jun Yeol dan Hyeri Putus

Han So Hee akui tak tahu kapan persisnya Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri putus. (Foto: Instagram/@xeesoxee)

SEOUL - Han So Hee kembali menuai pro dan kontra warganet Korea setelah terciduk membalas komentar salah satu warganet di blognya. Warganet tersebut memperdebatkan waktu persis Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri putus.

Dalam komentarnya -yang kini telah dihapus- Han So Hee mengaku, mengetahui kedua aktor Reply 1988 itu putus dari artikel yang dirilis pada Juni 2023. Informasi itulah yang diungkapkannya dalam blog pribadinya, pada 16 Maret 2024.

“Aku menulis itu berdasarkan timeline artikel yang dipublikasikan Juni tahun lalu, bukan dari sumber terpercaya. Jika hal tersebut dirasa keterlaluan aku akan menghapus bagian itu,” katanya seperti dikutip dari Newsen, pada Senin (18/3/2024).

Han So Hee dalam komentarnya mengungkapkan, memberikan kronologi waktu dalam pernyataannya hanya sebuah usaha untuk memberikan bukti bahwa dia dan Ryu Jun Yeol tidak berselingkuh.

Artikel yang dimaksud aktris 100 Days My Prince itu diambil dari pernyataan Hyeri saat tampil dalam variety show HMLYCP. Dia mengungkapkan, dalam satu hari bisa tidak menerima satupun chat dari orang lain.

Berdasarkan pernyataan itu, media lokal merilis berita yang menyebut hubungan asmara Ryu Jun Yeol dan Lee Hyeri. Namun keduanya baru mengumumkan putus pada November 2023.

Komentar Han So Hee itu juga bertentangan dengan isi blognya sendiri yang mengklaim Ryu Jun Yeol sudah jomblo sejak awal tahun 2023. Pernyataan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet.