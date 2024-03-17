Donny Kesuma Masih Belum Sadar Usai Dilarikan ke ICU, Anak: Kangen Komunikasi Secara Langsung

Donny Kesuma belum sadarkan diri usai dilarikan ke ICU (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

JAKARTA - Donny Kesuma hingga kini masih belum sadarkan diri usai dilarikan ke ICU akibat mengalami kondisi lemah jantung. Adapun Donny Kesuma belum sadarkan diri dikarenakan masih dalam pengaruh obat bius.

Meski begitu, kondisi Donny Kesuma mulai menunjukkan perubahan positif.

BACA JUGA: Tak Ada Asupan Makanan Masuk Jadi Penyebab Penyakit Jantung Donny Kesuma Kambuh

"Untuk hari ini alhamdulillah mungkin dari efek yang harus dipaksa untuk istirahat tersebut alhamdulillah tadi pagi saya dapat kabar untuk rekaman nadinya sudah stabil Alhamdulillah," kata M. Ghassan Indira Kesuma Anka Donny Kesuma, saat wawancara via Zoom, Minggu (17/3/2024).

"Namun kita juga nunggu kabar baik lainnya sih dari yang jaga di sana," tambah Ghassan.

Donny Kesuma belum sadarkan diri usai dilarikan ke ICU (Foto: Zoom)





Ghassan sendiri belum mengetahui pasti langkah selanjutnya dalam penanganan sang ayah. Sebagai anak Ghassan hanya berdoa semoga sang ayah segera pulih.