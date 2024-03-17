Aurel Hermansyah Sudah 3 Tahun Tak Ikut Puasa Ramadan: Nanti Bayar Fidyah

Aurel Hermansyah sudah 3 tahun tak ikut puasa ramadan (Foto: Instagram/aurelhermansyah)

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengungkapkan bahwa 2024 merupakan tahun ketiga dirinya tak bisa menjalani puasa ramadan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia harus menyusui anak-anaknya, buah cintanya dari Atta Halilintar.

Istri Atta Halilintar itu menjelaskan sejak hamil dan melahirkan Ameena Aurel Hermansyah melewatkan puasa Ramadhan, secara dua tahun berturut-turut.

"Iya (tidak puasa) karena memang lagi nyusuin. Sudah dari tiga tahun yang lalu," ujar Aurel Hermansyah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Yang pertama hamil Ameena jadi nggak bisa puasa. Terus habis hamil, lahiran Ameena itu juga mendekati bulan Ramadan lagi nyusuin juga, jadi nggak bisa," jelas Aurel Hermansyah.

Lalu di Ramadan 2024 ini, Aurel juga tidak bisa ikut berpuasa karena sedang menyusui putri keduanya.

"Terus kemarin hamil Azzura, jadi puasanya cuma seminggu atau 10 harian gitu, terus sekarang nggak bisa puasa karena lagi nyusuin," tambahnya.

Putri sulung Anang Hermansyah itu juga sudah berdiskusi dengan ustadz yang ia percayai. Nantinya Aurel Hermansyah akan membayar fidyah untuk mengganti puasanya.

"Kemarin sudah ngobrol sama ustaz juga jadi katanya nggak diwajibkan, jadi bisa bayar fidyah juga. Jadi tahun ini nggak berpuasa dulu," jelas Aurel Hermansyah.