Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Sudah 3 Tahun Tak Ikut Puasa Ramadan: Nanti Bayar Fidyah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:05 WIB
Aurel Hermansyah Sudah 3 Tahun Tak Ikut Puasa Ramadan: Nanti Bayar Fidyah
Aurel Hermansyah sudah 3 tahun tak ikut puasa ramadan (Foto: Instagram/aurelhermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah mengungkapkan bahwa 2024 merupakan tahun ketiga dirinya tak bisa menjalani puasa ramadan. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia harus menyusui anak-anaknya, buah cintanya dari Atta Halilintar.

Istri Atta Halilintar itu menjelaskan sejak hamil dan melahirkan Ameena Aurel Hermansyah melewatkan puasa Ramadhan, secara dua tahun berturut-turut.

"Iya (tidak puasa) karena memang lagi nyusuin. Sudah dari tiga tahun yang lalu," ujar Aurel Hermansyah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Yang pertama hamil Ameena jadi nggak bisa puasa. Terus habis hamil, lahiran Ameena itu juga mendekati bulan Ramadan lagi nyusuin juga, jadi nggak bisa," jelas Aurel Hermansyah.

Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah sudah 3 tahun tak ikut puasa ramadan (Foto: Instagram/aurelhermansyah)

 

Lalu di Ramadan 2024 ini, Aurel juga tidak bisa ikut berpuasa karena sedang menyusui putri keduanya.

"Terus kemarin hamil Azzura, jadi puasanya cuma seminggu atau 10 harian gitu, terus sekarang nggak bisa puasa karena lagi nyusuin," tambahnya.

Putri sulung Anang Hermansyah itu juga sudah berdiskusi dengan ustadz yang ia percayai. Nantinya Aurel Hermansyah akan membayar fidyah untuk mengganti puasanya.

"Kemarin sudah ngobrol sama ustaz juga jadi katanya nggak diwajibkan, jadi bisa bayar fidyah juga. Jadi tahun ini nggak berpuasa dulu," jelas Aurel Hermansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027809/jawaban-menohok-aurel-ketika-netizen-kepo-dengan-pekerjaan-azriel-hermansyah-qaYV0dW6Uz.jpg
Jawaban Menohok Aurel Ketika Netizen Kepo dengan Pekerjaan Azriel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025078/aurel-hermansyah-di-pertunangan-thariq-halilintar-dan-aaliyah-massaid-dari-sahabat-jadi-adik-aku-MI8rogu8wm.jpg
Aurel Hermansyah di Pertunangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid: Dari Sahabat Jadi Adik Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022981/atta-halilintar-dan-aurel-hermansyah-didoakan-jadi-haji-mabrur-ulDQHWKipr.jpg
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019239/aurel-hermansyah-titip-anak-ke-calon-adik-ipar-aaliyah-massaid-nanti-gantian-ya-nE8TklMbeU.jpg
Aurel Hermansyah Titip Anak ke Calon Adik Ipar, Aaliyah Massaid: Nanti Gantian ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3019060/jelang-pergi-haji-aurel-hermansyah-dilarikan-ke-rumah-sakit-gara-gara-jalani-diet-ketat-1KgxxWRM43.jpg
Jelang Pergi Haji, Aurel Hermansyah Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-gara Jalani Diet Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017987/aurel-hermansyah-tak-berhenti-nangis-jelang-pergi-haji-tanpa-anak-anak-BwDytrAsck.jpg
Aurel Hermansyah Tak Berhenti Nangis Jelang Pergi Haji Tanpa Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement