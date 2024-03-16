Han So Hee Ngaku Pacari Ryu Jun Yeol, Insta Story Lee Hyeri Jadi Sorotan

SEOUL - Han So Hee akhirnya mengakui dirinya berpacaran dengan aktor, Ryu Jun Yeol. Kabar tersebut diungkap langsung oleh bintang drama The World of the Married ini.

Dilansir Soompi, Sabtu (16/3/2024), So Hee menegaskan dirinya memang menjalin asmara dengan Ryu Jun.

“Pertama, memang benar bahwa kita menjalin hubungan dengan perasaan positif,” kata Han So Hee dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Han So Hee juga menegaskan dirinya tak merebut Ryu Jun dari mantan kekasihnya, Lee Hyeri. Ia mengatakan mulai dekat dengan sang aktor di awal 2024, di mana keduanya sudah putus pada November 2023.

“Saat kami bertukar perasaan satu sama lain, itu sudah awal tahun 2024, dan perpisahannya dengan orang itu sudah selesai di awal tahun 2023,” jelas Han So Hee.

Di tengah klarifikasi Han So Hee ini, publik juga menyoroti Insta Story Lee Hyeri yang diunggah tak lama sejak rumor kencan itu beredar. Lewat Instagram-nya, @hyeri_0609, ia mengunggah potret pemandangan dengan caption menohok.

“Ini lucu,” tulis Hyeri.

Sayangnya, Hyeri langsung menghapus unggahan itu.