Fanny Soegi Siapkan Karya Terbaru Usai Hengkang dari Soegi Bornean

Fanny Soegi siapkan karya terbaru usai hengkang dari Soegi Bornean (Foto: ist)

JAKARTA - Fanny Soegi memastikan jika karier bermusiknya tak berhenti meski sudah hengkang dari grup band sebelumnya, Soegi Bornean.

Hal ini diungkapkan perempuan berdarah Jawa dan Kalimantan itu melalui akun X-nya.

"Melawan patriarki, saya tetap bermusik," tulis Fanny Soegi dikutip Okezone, Jumat (15/3/2024).

Dalam postingan itu, Fanny mengunggah foto dengan empat pria yang disinyalir sebagai band pengiring dalam proyek barunya itu.

Fanny juga membagikan sebuah video teaser berisi proses penggarapan lagu bersama tim manajemennya.

"Mulai sekarang kerjaan rumah kita bagi @0tk0il," lanjutnya.

Seperti diketahui, perempuan bernama asli Fanny Soegiarto itu memilih hengkang dari Soegi Bornean pada 1 Maret 2024. Hal ini disampaikan Fanny melalui Instagram miliknya.

"Halo, Saya Fanny Soegiarto Saya ingin berbagi bahwa saya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari grup band Soegi Bornean. Keputusan ini tidak diambil secara gegabah, melainkan setelah pertimbangan yang matang," tulisnya beberapa waktu lalu.

