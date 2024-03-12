Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ratna Sarumpaet Keluar saat Hari Raya Nyepi di Bali, Instagram Rio Dewanto Diserang Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |08:05 WIB
Ratna Sarumpaet Keluar saat Hari Raya Nyepi di Bali, Instagram Rio Dewanto Diserang Netizen
Akun Instagram Rio Dewanto diserang netizen imbas mertuanya keluar saat Nyepi di Bali (Foto: Instagram/riodewanto)
JAKARTA - Artis senior Ratna Sarumpaet kedapatan melenggang dengan mobil di jalanan kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali saat umat Hindu di Bali tengah merayakan Nyepi. Padahal sebagai wisatawan non Hindu, ia harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini.

Diketahui, Ratna Sarumpaet mengaku keliru mengenai tanggal Nyepi. Sebelumnya ia sempat diberitahu oleh stafnya bahwa Nyepi jatuh pada tanggal 9 Maret dan kala itu ia sedang keluar untuk mencari ATM.

Aksi Ratna Sarumpaet itu pun berimbas pada menantunya, Rio Dewanto. Unggahan terakhir di Instagram pribadinya @riodewanto langsung ramai diserbu netizen. Padahal unggahan itu tak ada kaitannya sama sekali dengan mertuanya itu.

Beberapa netizen meminta Rio memberikan penjelasan kepada mertuanya agar menghormati tradisi dan aturan yang ada di Bali ketika Nyepi.

Ratna Sarumpaet

Akun Instagram Rio Dewanto diserang netizen imbas mertuanya keluar saat Nyepi di Bali (Foto: Twitter)

Bahkan, salah satu netizen menyebut Ratna Sarumpaet sebagai sosok yang problematik mengingat sebelumnya ibu dari Atiqah Hasiholan itu sempat menyebar hoaks dengan mengaku dikeroyok oleh sejumlah orang pada tahun 2018. Ratna Sarumpaet kala itu menjadi tersangka dan sempat mendekam di balik jeruji besi.

"Kandangin dulu mertuanya mas," tulis @noo***.

"Mertuanya problematik," tulis @dit**.

"Mertuanya gak diajarin toleransi mas? Minimal malu," tulis @leg***.

"Kak tolong mertuanya dibawa pulang, bikin rusuh di Bali aja," tulis @re***.

