HOME CELEBRITY MUSIK

Hari Musik Nasional: Berkarya di Tengah Perjuangan

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:02 WIB
Hari Musik Nasional: Berkarya di Tengah Perjuangan
Hari Musik Nasional. (Foto: Trebel Music)
JAKARTA - Hari Musik Nasional diperingati setiap tanggal 9 Maret. Hal ini menjadi momen refleksi bagi kita semua terhadap perkembangan musik di Tanah Air. Di balik lagu indah dan viral, terdapat perjuangan para musisi dalam memerangi pembajakan karya.

“Musik bajakan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun digital, membuat industri musik menjadi tidak sehat dan tergerus," kata Putri Rahartana, Executive Director ASIRI (Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia).

Kondisi itu, menurut Putri, akan berimbas pada pengurangan traffic dan sales ke platform streaming bersangkutan. Sehingga hak musisi, pencipta, dan produser musik akan ikut terimbas," 

Putri menambahkan, ASIRI secara konsisten berkoordinasi dengan anggotanya dan IFPI sebagai payung asosiasi produser rekaman global, untuk mendeteksi musik ilegal yang ada di berbagai platform. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
