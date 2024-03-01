Pengguna TREBEL, Belanja Rp10.000 di Indomaret Untungnya Bisa Puluhan Juta

JAKARTA - Setelah KFC Indonesia, kini GMI Records membawa TREBEL Music ke salah satu jaringan ritel terkuat di Indonesia, Indomaret. Kolaborasi keduanya merupakan langkah strategis dalam menghadirkan pengalaman musik lebih dekat kepada masyarakat.

Pasalnya hanya dengan berbelanja senilai Rp10.000 di Indomaret, Anda dapat mengakses lebih dari 90 juta lagu yang ada di TREBEL Music.

“Kolaborasi ini adalah komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan Indomaret. Agar mereka tetap bisa mendengarkan musik tanpa internet dan gangguan iklan," kata Bastari Akmal, Marcomm Executive Director PT Indomarco Prismatama.

Toto Widjojo, Country Head TREBEL Music Indonesia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada lebih dari 12 juta pengguna aktifnya di seluruh dunia.