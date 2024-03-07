Alami Infeksi Paru-Paru, Dede Sunandar Punya Sejumlah Pantangan

JAKARTA - Komedian Dede Sunandar mengaku kalau ia mendapat sejumlah pantangan dari dokter. Diketahui, Dede didiagnosis mengalami infeksi paru-paru.

Pantangan dokter tersebut berupa larangan untuk tidak boleh merokok sementara waktu di tengah proses berobat sedang berjalan saat ini.

"Pantangannya cuma nggak boleh ngerokok doang pengen lah ngerokok cuma nggak bisa dan sudah berhenti juga maksudnya berhenti beli," kata Dede Sunandar saat ditemui di MNC Studios di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Kamis (7/3/2024).

Selama berobat, Dede Sunandar mengaku kalau ia mendapatkan sejumlah anjuran dari dokter terutama dalam hal berolahraga. Tetapi olahraga benar-benar dibatasi, dan tidak terlalu berat-berat terlebih dahulu.

Kemudian pernapasan Dede Sunandar sedikit mengalami gangguan, pasca diagnosis dokter mengalami infeksi paru-paru. Kini Dede pelan-pelan menjalani olahraga ringan.

"Olahraga memang ringan-ringan aja kalau kemarin angkat besi segala macam kayak main bola pun udah nggak boleh, kalau main bola pun nggak lari-larian soalnya napasnya dikit dan turun tangga aja bisa cape sekarang apalagi badannya kurus," jelas Dede Sunandar.