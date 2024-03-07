Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alami Infeksi Paru-Paru, Dede Sunandar Punya Sejumlah Pantangan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:28 WIB
Alami Infeksi Paru-Paru, Dede Sunandar Punya Sejumlah Pantangan
Dede Sunandar infeksi paru (Foto: IG Dede)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Dede Sunandar mengaku kalau ia mendapat sejumlah pantangan dari dokter. Diketahui, Dede didiagnosis mengalami infeksi paru-paru.

Pantangan dokter tersebut berupa larangan untuk tidak boleh merokok sementara waktu di tengah proses berobat sedang berjalan saat ini.

"Pantangannya cuma nggak boleh ngerokok doang pengen lah ngerokok cuma nggak bisa dan sudah berhenti juga maksudnya berhenti beli," kata Dede Sunandar saat ditemui di MNC Studios di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Kamis (7/3/2024).

Alami Infeksi Paru-Paru, Dede Sunandar Punya Sejumlah Pantangan

Selama berobat, Dede Sunandar mengaku kalau ia mendapatkan sejumlah anjuran dari dokter terutama dalam hal berolahraga. Tetapi olahraga benar-benar dibatasi, dan tidak terlalu berat-berat terlebih dahulu.

Kemudian pernapasan Dede Sunandar sedikit mengalami gangguan, pasca diagnosis dokter mengalami infeksi paru-paru. Kini Dede pelan-pelan menjalani olahraga ringan.

"Olahraga memang ringan-ringan aja kalau kemarin angkat besi segala macam kayak main bola pun udah nggak boleh, kalau main bola pun nggak lari-larian soalnya napasnya dikit dan turun tangga aja bisa cape sekarang apalagi badannya kurus," jelas Dede Sunandar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170481/dede_sunandar-fU1g_large.jpg
Dede Sunandar Akui Pernah Selingkuh dengan LC: Dia Baik Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101447/dede_sunandar-9hSQ_large.jpg
Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Dapat Bantuan Finansial dari Vicky Prasetyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3100942/dede_sunandar-7OP3_large.jpg
Gagal Nyaleg, Dede Sunandar Banting Setir Jadi Pramusaji Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017861/dede-sunandar-sempat-dihina-istri-dari-artis-terkenal-saat-masih-jadi-cleaning-service-X9c2r9il4p.jpg
Dede Sunandar Sempat Dihina Istri dari Artis Terkenal saat Masih Jadi Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/33/2981006/dede-sunandar-bicara-soal-keharmonisan-keluarga-lantaran-jarang-posting-foto-bersama-istri-O2g15PfjyO.jpg
Dede Sunandar Bicara Soal Keharmonisan Keluarga Lantaran Jarang Posting Foto Bersama Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/33/2980541/anak-dede-sunandar-alami-penyakit-langka-kini-kondisinya-semakin-membaik-nsp4nYWdTe.jpg
Anak Dede Sunandar Alami Penyakit Langka, Kini Kondisinya Semakin Membaik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement