Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polo Srimulat Ungkap Keinginan Terakhir Sebelum Meninggal

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |07:22 WIB
Polo Srimulat Ungkap Keinginan Terakhir Sebelum Meninggal
Polo Srimulat ungkap keinginan terakhir sebelum meninggal (Foto: Instagram/polo_srimulat)
A
A
A

JAKARTA - Polo Srimulat meninggal dunia pada Rabu, 6 Maret 2024 di salah satu rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum meninggal, anak dari Polo yakni Sebastian, sempat mengungkapkan keinginan terakhir ayahnya.

Ditemui di rumah duka, Sebastian mengatakan bahwa Polo sempat berkeinginan untuk pulang ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Tengah. Sebab, Polo sendiri ingin nyekar ke makam mendiang ayahnya.

Sayangnya, keinginannya itu hanyalah tinggal kenangan dan tak akan bisa terwujud, usai Polo dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa.

"Pengen pulang ke Madiun. Jadi bapak sudah sehat dan bapak pengen pulang ke Madiun karena pengen nyekar sama bapaknya dan keluarga semua di Madiun," ujar Sebastian.

Polo Srimulat

Polo Srimulat ungkap keinginan terakhir sebelum meninggal (Foto: Instagram/polo_srimulat)

Sementara itu, Polo sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Ia disebut mengalami batuk dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/33/2980158/sebelum-meninggal-dunia-polo-srimulat-sempat-bertukar-pesan-dengan-kadir-AiIIVf5tg9.jpg
Sebelum Meninggal Dunia, Polo Srimulat Sempat Bertukar Pesan dengan Kadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/33/2980103/polo-srimulat-akan-dimakamkan-di-madiun-hari-ini-h7hUoqutl9.jpeg
Polo Srimulat akan Dimakamkan di Madiun Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/33/2980072/anak-ungkap-detik-detik-terakhir-polo-srimulat-meninggal-dunia-t37YbJbQCE.jpg
Anak Ungkap Detik-Detik Terakhir Polo Srimulat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/33/2979982/anak-ungkap-penyebab-polo-srimulat-meninggal-dunia-OhO4eo1bUz.jpeg
Anak Ungkap Penyebab Polo Srimulat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/33/2979771/roy-marten-sebut-polo-srimulat-sosok-religius-tiap-pagi-dia-kirim-ayat-alkitab-wzDhIYwTDd.jpg
Roy Marten Sebut Polo Srimulat Sosok Religius: Tiap Pagi, Dia Kirim Ayat Alkitab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/33/2979766/perjalanan-karier-polo-srimulat-sebelum-meninggal-dunia-zeDn6dpP8N.jpeg
Perjalanan Karier Polo Srimulat, Sebelum Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement