Polo Srimulat Ungkap Keinginan Terakhir Sebelum Meninggal

JAKARTA - Polo Srimulat meninggal dunia pada Rabu, 6 Maret 2024 di salah satu rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum meninggal, anak dari Polo yakni Sebastian, sempat mengungkapkan keinginan terakhir ayahnya.

Ditemui di rumah duka, Sebastian mengatakan bahwa Polo sempat berkeinginan untuk pulang ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Tengah. Sebab, Polo sendiri ingin nyekar ke makam mendiang ayahnya.

Sayangnya, keinginannya itu hanyalah tinggal kenangan dan tak akan bisa terwujud, usai Polo dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa.

"Pengen pulang ke Madiun. Jadi bapak sudah sehat dan bapak pengen pulang ke Madiun karena pengen nyekar sama bapaknya dan keluarga semua di Madiun," ujar Sebastian.

Sementara itu, Polo sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Ia disebut mengalami batuk dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.