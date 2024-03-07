Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Ungkap Detik-Detik Terakhir Polo Srimulat Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |06:16 WIB
Anak Ungkap Detik-Detik Terakhir Polo Srimulat Meninggal Dunia
Anak ungkap detik-detik meninggalnya Polo Srimulat (Foto: Instagram/polo_srimulat)
A
A
A

JAKARTA - Sebastian, anak dari mendiang Christian Barata Nugraha alias Polo Srimulat mengungkapkan detik-detik terakhir ayahnya mengembuskan nafas terakhirnya. Diketahui. Polo Srimulat wafat pada Rabu, 6 Maret 2024 di Rumah Sakit Ana Medika, Bekasi, Jawa Barat, di usia 61 tahun.

Sebastian menceritakan, bahwa ayahnya sempat dibawa ke rumah sakit untuk diambil menjalankan tindakan medis sebelum meninggal dunia. Namun setelahnya, takdir berkata lain, ayahnya dinyatakan meninggal dunia.

"Papa sebenarnya sehat, udah tiga hari terakhir bapak sangat sehat tiba-tiba tadi pagi batuk-batuk, panik,” ujar Sebastian saat ditemui di rumah duka di kawasan Bekasi, Jawa Barat Rabu, 6 Maret 2024.

“Setelah itu bapak sesak lalu saya bawa kerumah sakit dan diambil tindakan sama dokter ternyata Tuhan lebih sayang sama bapak saya," sambungnya.

Polo Srimulat

Anak ungkap detik-detik meninggalnya Polo Srimulat (Foto: Instagram/polo_srimulat)

Selama berada di rumah sakit, pihak medis pun langsung melakukan tindakan pada Polo. Sayangnya, tindakan medis bisa dikatakan tidak berpengaruh pada kondisi Polo, mengingat ia pun panik dengan keadaannya saat itu.

Halaman:
1 2
