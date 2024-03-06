Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Ungkap Penyebab Polo Srimulat Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |20:02 WIB
Polo Srimulat meninggal dunia (Foto: IG Polo)
JAKARTA - Pelawak Christian Barata Nugroho alias Polo Srimulat meninggal dunia pada Rabu (6/3/2024) siang di RS Ana Medika, Bekasi, Jawa Barat. Poloi meninggal dalam usia 61 tahun.

Menurut keterangan Sebastian, anak dari Polo Srimulat mengatakan kalau ayahnya mengalami penyakit paru-paru. Namun selama tiga hari belakangan ini kondisinya telah membaik.

"Bapak sakitnya paru-paru, bapak sih sudah bolak-balik rumah sakit jadi tiga hari terakhir kondisinya sudah membaik," ungkap Sebastian kepada awak media Rabu (6/3/2024).

Namun secara tiba-tiba, kondisi Polo Srimulat memburuk sejak pagi hari membuat Sebastian memutuskan membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Malam sebelumnya, Sebastian mengaku kalau mereka sempat bercanda dengan Polo Srimulat tetapi takdir berkata lain. Kini sang pelawak kondang dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa.

