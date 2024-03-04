Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial Vision+ Pay Later Gambarkan Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |14:22 WIB
Serial Vision+ <i>Pay Later</i> Gambarkan Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat
Serial Pay Later tayang di Vision+ pada 29 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebutuhan finansial dan gaya hidup modern seringkali mendorong seseorang untuk melakukan pembelian impulsif. Apalagi sistem pembayaran semakin mudah dengan keberadaan fitur paylater.

Namun sistem tersebut berpotensi membuat setiap penggunanya terjerat dalam utang pinjaman online (pinjol). Hal inilah yang coba digambarkan sutradara Surya Ardy Octaviand dalam original series Vision+, Pay Later.

Series ini berkisah tentang Tika (Amanda Manopo), pegawai kantoran yang berambisi menjadi influencer. Inilah yang membuat dirinya terjebak dalam compulsive buying alias kebiasaan membeli barang-barang yang tak dibutuhkan.

Dia memanfaatkan layanan paylater untuk membeli barang-barang yang akan mendukung keinginannya menjadi influencer. Namun kemudian, kebiasaan itu membuatnya terlilit utang hingga kehilangan pekerjaan.

Original Series Vision+ Pay Later. (Foto: MNC Media)

