Boy William Bantah Galau Gara-gara Bakal Ditinggal Nikah Ayu Ting Ting

JAKARTA - Presenter Boy William belakangan ini mencuri perhatian netizen, usai kabar Ayu Ting Ting dilamar oleh Muhammad Fardhana.

Seperti diketahui, Boy William memang memiliki hubungan yang dekat dengan Ayu Ting Ting.

Tak ayal netizen pun menduga bahwa Boy William merasa galau lantaran sebentar lagi Ayu Ting Ting bakal menikah dengan anggota TNI berpangkat Lettu itu.

Boy William pun langsung memberikan klarifikasi, ia membantah semua itu.

"Oh gitu, enggak itu yang aku upload foto, bukan (galau) itu aku ada acara baru," ungkap Boy William dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (3/3/2024).

Kemudian, Boy William pun menceritakan bahwa ia memiliki acara baru bernama The Call di program YouTube-nya.

"Aku ada acara baru namanya ‘The Call’, itu tentang kayak selebriti-selebriti telepon orangtuanya yang udah lama gak telepon sama keluarganya, terus mereka jadi nangis-nangis di telepon, ya seperti itu acaranya," jelas Boy William.

Sebagai orang terdekat Ayu Ting Ting, tentunya Boy William turut mendoakan yang terbaik untuk biduan asal Depok tersebut.

”Aku doakan selalu yang terbaik, buat semuanya, buat mereka berdua, all the best, semoga bahagia kedepannya," pungkas Boy William.

