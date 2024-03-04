Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian Jawab Rumor akan Menikah Usai Lebaran

Selvianus , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:46 WIB
Rizky Febian Jawab Rumor akan Menikah Usai Lebaran
Rizky Febian jawab rumor akan menikah usai lebaran (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dirumorkan akan segera menikahi Mahalini dalam waktu dekat. Bahkan sempat muncul kabar yang menyebut jika putra komedian Sule itu akan  meminang kekasihnya usai Hari Raya Idul Fitri nanti.

Di tengah kabar tersebut, Rizky Febian hanya meminta doa terbaik soal rencana pernikahannya.

"Doain aja, pokoknya doain semoga yang terbaik buat aku dan Mahalini," kata  Rizky Febian dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

Walaupun tak menjawab pasti, Rizky Febian mengatakan baginya yang terpenting saat ini ialah ia telah memiliki niat yang baik untuk menikah. Tetapi untuk kapan waktunya, dia belum bisa memastikan kapan dirinya akan menikahi Mahalini.

Rizky Febian dan Mahalini

Rizky Febian jawab rumor akan menikah usai lebaran (Foto: Instagram/@rizkyfbian)


"Pokoknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sudah punya niatan yang baik," jelas Rizky Febian.

Terkait pernikahan itu, Sule selaku ayah sempat mengatakan bahwa putranya memiliki keinginan untuk menikah di usia 22 tahun. Namun sebagai ayah, dirinya melarang putranya lantaran masih dianggap terlalu muda dan meminta Iky menikah di usia 26 tahun.

"Gue minta Iky nikah tunggu di umur 26 tahun lah seenggaknya," jelas ucap Sule dalam Kanal YouTube YouTube The Leonardo.

Berdasarkan pengalamannya, Sule menyebut bahwa menikah di usia muda tidaklah semudah yang dibayangkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement