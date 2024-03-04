Rizky Febian Jawab Rumor akan Menikah Usai Lebaran

JAKARTA - Rizky Febian dirumorkan akan segera menikahi Mahalini dalam waktu dekat. Bahkan sempat muncul kabar yang menyebut jika putra komedian Sule itu akan meminang kekasihnya usai Hari Raya Idul Fitri nanti.

Di tengah kabar tersebut, Rizky Febian hanya meminta doa terbaik soal rencana pernikahannya.

"Doain aja, pokoknya doain semoga yang terbaik buat aku dan Mahalini," kata Rizky Febian dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

Walaupun tak menjawab pasti, Rizky Febian mengatakan baginya yang terpenting saat ini ialah ia telah memiliki niat yang baik untuk menikah. Tetapi untuk kapan waktunya, dia belum bisa memastikan kapan dirinya akan menikahi Mahalini.

Rizky Febian jawab rumor akan menikah usai lebaran (Foto: Instagram/@rizkyfbian)





"Pokoknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sudah punya niatan yang baik," jelas Rizky Febian.

Terkait pernikahan itu, Sule selaku ayah sempat mengatakan bahwa putranya memiliki keinginan untuk menikah di usia 22 tahun. Namun sebagai ayah, dirinya melarang putranya lantaran masih dianggap terlalu muda dan meminta Iky menikah di usia 26 tahun.

"Gue minta Iky nikah tunggu di umur 26 tahun lah seenggaknya," jelas ucap Sule dalam Kanal YouTube YouTube The Leonardo.

Berdasarkan pengalamannya, Sule menyebut bahwa menikah di usia muda tidaklah semudah yang dibayangkan.