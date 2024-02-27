Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Akui Pernah Tak Teguran dengan Rizky Febian Selama Setahun

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |04:30 WIB
Sule Akui Pernah Tak Teguran dengan Rizky Febian Selama Setahun
Sule akui pernah tak teguran dengan Rizky Febian selama setahun. (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Sule tak menampik hubungannya dengan anak-anaknya tak selalu harmonis. Bahkan, dia pernah musuhan dan tak saling tegur sapa dengan putra sulungnya, Rizky Febian selama setahun. 

Pemicunya, Sule menghentikan semua kegiatan Rizky di dunia hiburan. Mantan suami Nathalie Holscher tersebut ingin putranya yang kala itu masih SMA fokus menekuni satu bidang, menjadi pelawak atau penyanyi. 

“Saat itu, Iky mencoba jadi pelawak dan sedang asyik-asyiknya syuting. Dia pakai Rizky Sule sebagai nama panggung. Tapi gue minta setop dan lepas nama Sule,” ujarnya dikutip dari channel YouTube The Leonardo’s, pada Rabu (28/2/2024). 

Alasan Sule meminta Rizky Febian melepas namanya dan memilih fokus di satu bintang karena dia ingin putranya itu berkarya secara mandiri. Dia yakin, kekasih Mahalini itu bisa sukses tanpa embel-embel namanya. 

Sule akui pernah tak teguran dengan Rizky Febian selama setahun, (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
