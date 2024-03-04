Richard Lee Masih Dendam dengan Kartika Putri: Saya Percaya Akan Karma!

JAKARTA - Dokter Richard Lee dan Kartika Putri tampaknya kembali berselisih. Kali ini perselisihan mereka dipicu saat Kartika Putri mengalami Stevens Johnson Syndrome, hingga membuat wajah dan lidahnya melepuh.

Lalu dr. Richard Lee menyebut penyebab Kartika Putri sakit itu karena karma akibat perbuatannya yang sempat membuat dirinya masuk penjara.

Akan tetapi Kartika Putri langsung memberikan klarifikasi, bahwa penyebab dokter Richard Lee ditangkap bukan karena dirinya.

"Richard Lee dua kali diseret-seret polisi bukan karena saya, tapi karena laporan polisi terkait dr. Richard mengakses barang bukti yang disita sama polisi di kasus saya," ujar Kartika Putri dalam video yang dibagikan dr. Richard Lee di akun Instagram @dr.richard_lee pada Sabtu (2/3/2024).

Menanggapi pengakuan Kartika Putri, dr. Richard Lee tak terima melihat istri Habib Usman Bin Yahya itu bercerita sambil tertawa.

"Jangan ketawa mba, saya bangga kok pernah diseret-seret dan ditangkap gara-gara edukasi untuk wanita di Indonesia.. Jadi suatu kebanggaan untuk saya memperjuangkan hal yang benar," tulis dr. Richard Lee di bagian caption.

Sampai saat ini, dokter 38 tahun itu masih yakin jika kasusnya dengan Kartika Putri itu merupakan tindakan kriminalisasi.

"Kasus ini murni kriminalisasi, karena 2022 saya sudah menang PRA PERADILAN yang menyatakan laporan anda ngawur, dan semua sitaan dipaksakan," tegas dr. Richard Lee.

