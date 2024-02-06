Shakira Jasmine dan Arash Buana Rilis Duet Manis, Unduh Gratis di TREBEL

JAKARTA - Shakira Jasmine gaet Arash Buana berduet dalam lagu I Don’t Wanna Go Back Home, pada 17 Januari 2024. Lagu yang dirilis Musica Studios itu diciptakan oleh kedua penyanyi tersebut.

Selain menulis sendiri lirik lagu tersebut, Arash juga memegang peranan dalam menghadirkan gitar akustik dan piano dalam lagu tersebut. Sementara Erestu Napitupulu dan Rama Cristna berperan sebagai produser dalam lagu itu.

Dalam Take Over Campaign bersama TREBEL Indonesia, Shakira Jasmine mengaku, rencana duetnya bersama Arash Buana sebenarnya bermula pada 2019. Kedua penyanyi muda ini kemudian bertemu dan menulis lirik lagu tersebut bersama.

Lagu I Don’t Wanna Go Back Home bercerita tentang kehidupan percintaan remaja. Tak heran jika suasana prom night yang identik dengan remaja dipilih sebagai tema utama dalam video musik lagu tersebut.

Duet manis Shakira Jasmine dan Arash Buana ini bisa menghiasi daftar playlist kamu dengan mengunduhnya secara gratis dan legal di TREBEL. Aplikasi ini tersedia gratis di App Store dan Play Store.

Dengan TREBEL, Anda bisa mengunduh dan mendengarkan musik secara offline, kapan saja dan di mana saja.*

