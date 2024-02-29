Sabda Ahessa Bantah Punya Utang Ratusan Juta ke Wulan Guritno

JAKARTA - Sabda Ahessa membantah tudingan Wulan Guritno yang menyebut dirinya punya utang ratusan juta. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya usai menjalani sidang gugatan perdata yang dilayangkan sang mantan kekasih di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

"Berdasarkan fakta yang kami temukan dan dokumen yang kami baca emang klien kami tidak berutang kepada ibu Wulan Guritno," kata kuasa hukum Sabda Ahessa, Aditya Anggriady kepada awak media.

Aditya kemudian mengklaim punya bukti kuat soal bantahannya itu. Adapun bukti yang dimaksud berupa sejumlah dokumen kesepakatan antara kliennya dan Wulan.

Pasalnya, pihak Sabda menegaskan kalau dana yang digugat sang aktris merupakan milik bersama yang diatur dalam sebuah kesepakatan.

Sabda Ahessa bantah punya utang ratusan juta ke Wulan Guritno (Foto: Instagram/sabdaahessa)

"Kami memiliki dokumen bukti fakta-fakta dana kesepakatan tersebut. Semua atau dana-dana talangan tersebut sebenarnya bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga," ujar Aditya.

"Jadi contohnya ibu wulan guritno mungkin memiliki rencana di kemudian harinya hendak membuat kamar pakaian wanita. Seperti itu," sambungnya.

Akan tetapi, Sabda disinyalir masih ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Dia tak ingin nantinya gugatan tersebut memicu permusuhan usai putus dengan Wulan Guritno.

"Dengan demikian semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai," ungkap Aditya.

Sabda juga dikatakan Aditya bersedia memberikan dana kompensasi kepada Wulan demi terciptanya perdamaian antara kedua pihak.