Perbandingan Kekayaan Sabda Ahessa dan Adilla Dimitri, Dua Mantan Wulan Guritno

JAKARTA - Wulan Guritno datang dengan kabar mengejutkan dengan menggugat mantan kekasihnya, Sabda Ahessa. Wulan Guritno menggugat Sabda Ahessa secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kabar ini terungkap dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (26/2/2024).

Sontak kekayaan Sabda Ahessa menjadi pertanyaan publik. Netizen membandingkan kekayaan Sabda Ahessa dengan mantan suami Wulan, Adilla Dimitri.

Sabda Ahessa merupakan seorang pebasket profesional. Diketahui, ia pernah bermain di Bogor Siliwangi sebelum pindah ke Amartha Hangtuah. Pemain basket mendapatkan gaji kisaran Rp29 juta - Rp 50 juta per bulan atau Rp 350 juta - Rp 500 juta.

Selain menjadi pemain basket, Sabda juga merupakan seorang model. Pekerjaan ini semakin menambah pundi-pundi keuangan.

Sementara itu, Adilla Dimitri merupakan seorang aktor sekaligus produser. Ia mendirikan rumah produksi bernama Alkimia Production. Selain itu, ia juga seorang pengusaha.

Seperti diketahui, Gugatan perdata Wulan Guritno kepada Sabda tercatat dalam dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercatat dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL.