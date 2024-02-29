Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Arap Habiskan Rp500 Juta untuk Party, Netizen: Mending Sedekah ke Panti Asuhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |11:37 WIB
Reza Arap Habiskan Rp500 Juta untuk Party, Netizen: Mending Sedekah ke Panti Asuhan
Reza Arap habiskan Rp500 juta untuk party semalaman (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Reza Arap, menjadi sorotan publik usai memamerkan pengeluarannya seusai party dalam satu malam. Adapun biaya tersebut mencapai R468 juta.

Hal ini dibagikan Reza Arap melalui Instagram Story-nya yang diunggah ulang oleh akun gosip @lambe_turah.

Reza Arap Habiskan Rp500 Juta untuk Party, Netizen: Mending Sedekah ke Panti Asuhan

Tak diketahui pasti kapan Reza Arap melakukan pembayaran setelah party dengan nilai fantastis tersebut.

Adapun foto pembayaran tersebut menunjukan sejumlah makanan dan minuman yang di pesan Reza kala itu.

Mulai dari yang harganya Rp40 ribu, hingga termahal mencapai Rp14 juta. Reza juga tidak menjelaskan apakah total harga yang dibayar mencakup pesanan beberapa temannya atau tidak.

Pengeluaran Reza Arap usai berpesta pun membuat netizen melongo. Banyak diantara mereka yang menyayangkan kelakuan Reza lantaran dinilai terlalu boros.

